Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ha pubblicato oggi il suo nuovo album dal titolo ''Noi, loro, gli altri''. In occasione della release dell'album, il rapper è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove spiega la fine della sua tormentata storia d'amore con Elodie, ex allieva di Amici.

La fine della storia d'amore tra il rapper ed Elodie

Marracash ed Elodie da tempo erano scomparsi dai social, non c'erano foto insieme e neanche apparizioni pubbliche. Tutto faceva pensare ad una separazione tra i due cantanti e oggi arriva la conferma proprio dal rapper.

I due compaiono insieme nell'ultimo video del rapper, dal titolo ''Crazy love'', e c'è una ragione ben precisa. Fabio, durante l'intervista, confessa: ''Ci siamo lasciati durante la creazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi e abbiamo cercato di far quadrare le cose.'' L'intervista va poi avanti e spiega il perché Elodie, nonostante non sia più la sua attuale compagna, è presente comunque sia nella copertina del disco e anche nel video della sua ultima canzone: "Elodie fa parte della copertina del disco insieme alla mia famiglia, sono le persone che più mi sono state vicine durante questo momento'', conclude poi dicendo che sul set di Crazy Love raccontano la fine della loro storia d'amore, dove entrambi si uccidono a vicenda.

I due, infatti, si sono conosciuti sul set di un video e da lì è nata la loro relazione amorosa, quindi, a detta del rapper, era giusto che lui non desse retta ai Gossip e che il chiarimento arrivasse con questo video, dove si vede la conclusione del loro amore. Nonostante la cantante 31 enne romana sia impegnata in un nuovo flirt amoroso, Marracash confessa di essere in buoni rapporti con Elodie e che tra i due ci sarà sempre stima e rispetto reciproco.

"Noi, loro, gli altri", la spiegazione del nuovo album di Marracash

Dopo lo straordinario successo di ''Persona'', l'album più ascoltato del 2020, Marracash torna con un nuovo disco dal titolo ''Noi, loro, gli altri''. Il disco si arricchisce di collaborazioni con Calcutta, Blanco, Fabri Fibra, Guè Pequeno e, intervistato dal Corriere della Sera, il rapper spiega che il titolo di questo disco rimanda alla società in cui viviamo, divisa in categorie, dove ognuno porta avanti la sua verità.

Emerge infatti tra le tracce, come il rapper voglia mettere in risalto il tema della differenza sociale e fa anche riferimento durante l'intervista alla serie Netflix ''Squid Game'', paragonandola al fatto che siamo solo numeri.Il cantante racconta che questo suo nuovo progetto musicale è basato sulla trasparenza e che, nonostante ci siano canzoni puramente rap, ha cercato di scavarsi dentro e di tirare fuori i suoi lati più nascosti.