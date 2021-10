La sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore si sta facendo sempre più avvincente. Nel corso delle puntate in onda su Rai 1 dall’11 al 15 ottobre 2021, Tina Amato tornerà a Milano, mentre Flora Gentile Ravasi si troverà in difficoltà quando avrà il compito di realizzare i nuovi abiti del negozio del dottor Conti.

Il Paradiso delle signore, trame al 15 ottobre: Adelaide mette le mani su una lettera di Achille, Flora in crisi

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, come sempre dalle ore 15:55 circa, svelano che Adelaide appena Flora si trasferirà a Villa Guarnieri sarà sempre più decisa a mettere le mani sulla missiva che il defunto Achille ha scritto alla figlia illegittima: la contessa sarà certa di raggiungere il suo obiettivo, quando la nuova stilista del circolo inizierà ad alloggiare nella sua dimora.

In effetti non passerà molto, per vedere Adelaide impossessarsi della desiderata lettera.

Successivamente Flora entrerà in crisi quando dovrà occuparsi della nuova collezione del Paradiso: per non commettere alcun errore la giovane si rivolgerà alla sarta Agnese e a Maria. Nonostante ciò la nuova stilista avrà una discussione con Vittorio e a intervenire in sua difesa ci penserà Umberto. La giovane Ravasi guarderà con occhi diversi il suo datore di lavoro, Adelaide non approverà l’intervento del cognato a favore della giovane.

Intanto la contessa cercherà di fare pace con Ludovica, proponendo al Paradiso l’assunzione di Marcello al posto di Parri.

Stefania ha un timore, Gemma gelosa

Umberto e Vittorio avranno dei pareri differenti riguardo alla linea editoriale della rivista Paradiso Market.

Intanto Ezio, diventato nuovo direttore della ditta Palmieri, condividerà l’appartamento in cui vivevano i Cattaneo con la sua compagna Veronica e le loro rispettive figlie Stefania e Gemma.

La giovane Colombo, anche se contenta per essersi ricongiunta con suo padre, inizierà ad avere il timore di doversi confrontare prima o poi con la sua nuova famiglia.

Se da una parte Veronica cercherà un avvicinamento con la figlia del suo compagno, non sarà la stessa cosa per Gemma, la quale non nasconderà la sua gelosia nei confronti della madre.

Vittorio si sfoga con Tina, Anna accetta di lavorare al circolo come aiutante di Beatrice

Finalmente Tina tornerà dalla Svizzera e continuerà a non essere sincera con i propri cari sulla vera ragione del suo viaggio.

La figlia di Agnese riceverà una proposta di lavoro da parte di Vittorio, che le chiederà di essere la protagonista di un film: anche se la cantante rifiuterà, il direttore Conti non demorderà, infatti le farà presente di essere disposto a cambiare il copione per lei. Quest’ultimo inoltre, ancora affranto per aver preso delle strade diverse con sua moglie Marta, si sfogherà con Tina, che invece si confiderà con il fratello Salvatore.

Infine Anna non ci penserà due volte ad accettare di aiutare Beatrice al circolo su richiesta di Vittorio: grazie a questo escamotage, Salvatore potrà vedere più spesso colei che ha fatto breccia nel suo cuore. Sin da subito la cognata di Conti e la giovane Imbriani andranno d’accordo.