Questo lunedì 22 novembre inizia un nuovo ciclo di episodi della soap opera Il Paradiso delle Signore; l'appuntamento fino a venerdì è alle ore 15:55, con una nuova puntata al giorno in onda su Rai 1

Di seguito tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla settimana dal 22 al 26 novembre.

Il Paradiso delle Signore, lunedì 22 novembre: Giuseppe parte per la Germania

Il primo appuntamento con Il Paradiso delle Signore vede come tema centrale la partenza di Giuseppe Amato. L'uomo, messo all'angolo dalla moglie Agnese, decide di dare le dimissioni e affrontare un ultima volta il suo ex-capo e la stessa Agnese.

Quest'ultima ha dato a Giuseppe un ultimatum: raccontare la verità della sua doppia vita ai figli o allontanarsi di casa. L'Amato non ha scelta: preferendo conquistare l'affetto dei figli rimanendo il buon padre di sempre e decide di acquistare il primo volo per la Germania. Arrivato a destinazione, manda un telegramma alla famiglia e Tina e Salvatore sono visibilmente commossi per la lontananza del padre; mentre Agnese continua a essere indifferente sulla situazione.

Gemma intanto è gelosa di Marco: il suo amato sta corteggiando Luisa, una ragazza borghese; ma ciò di Gemma è allo scuro è che Marco ha in realtà un secondo fine. Segreto che conosce benissimo Adelaide.

Cosimo, invece, consegna alcune foto a Flora.

Nelle immagini è ritratto il padre e la ragazza le osserva con molta attenzione.

Martedì 23 novembre: Maria è in crisi con Rocco

Nella successiva puntata de Il Paradiso delle Signore, Vittorio decide di organizzare una cena per Tina per farle passare una serata piacevole prima che la ragazza si operi alle corde vocali. Al banchetto partecipa anche Salvatore, il quale ha la possibilità di dichiarare ai presenti la sua relazione con Anna.

Mentre Marco continua a corteggiare Luisa per scopi personali, si reca al Paradiso e fa una scoperta: Gemma è una delle Veneri

Maria, infine, sta passando un momento di crisi per la sua relazione con Rocco: Armando consegna alla ragazza una foto di giornale in cui è ritratto il ciclista vittorioso di una gara e una donna attraente che gli consegna il premio.

Maria non riesce a trattenere la gelosia e decide di chiamare Rocco. Ma c'è una brutta sorpresa ad attenderla: Rocco ha cambiato residenza senza avvisare. I rapporti stanno davvero per incrinarsi?

Mercoledì 24 novembre: Marco si riavvicina a Gemma

In questo episodio de Il Paradiso delle Signore, viene finalmente rivelato il segreto di Marco: il giornalista si è impegnato nel corteggiamento con Luisa per un secondo fine, ossia avere quante più informazioni possibili sul padre di lei. Marco ha infatti scritto un articolo di giornale in cui viene trattata la storia di una famiglia povera che ha subito uno sfratto; famiglia che è difesa proprio dal padre di Luisa. Una volta ottenuto ciò di cui aveva bisogno, Marco abbandona la ragazza borghese per riavvicinarsi a Gemma, felicissima per aver riottenuto le attenzioni che desiderava.

Nel frattempo Tina ha raccontato alla madre della cena organizzata da Vittorio. Tra i motivi della cena c'era anche quello di far presente alla ragazza che nel prossimo evento al Paradiso ci sarà la nuovissima collezione di Flora.

La stessa Flora, intanto, dopo aver ricevuto le foto ritraenti il padre, scopre un dettaglio molto interessante che non può assolutamente ignorare.

Agnese invece nutre dei profondi sospetti su Rocco; è convinta che il ciclista abbia una relazione illecita e ne parla con Armando, il quale è sempre pronto ad ascoltarla. Quest'ultimo ha il forte desiderio di riavvicinarsi, ma alla fine si tira indietro.

Giovedì 25 novembre: Umberto e Flora si baciano

Nella penultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore il caso di Achille Ravasi, il padre di Flora morto in dinamiche ancora oscure, è stato riaperto.

Adelaide viene a sapere degli sviluppi e mostra una certa preoccupazione al riguardo, soprattutto considerando che Flora le gira spesso intorno.

Quest'ultima non sa ancora come comportarsi: essendo molto cauta e riflessiva sa bene che non può parlare con leggerezza di quanto ha scoperto. La ragazza, nel corso della puntata si introdurrà furtivamente nello studio di Umberto. Quando quest'ultimo rientra, succede l'inaspettato: i due, vinti dalla passione, si baciano.

Marcello invece sta vivendo un periodo molto positivo, soprattutto per quanto riguarda il suo amore verso Ludovica. Ormai vuole portare la relazione sotto la luce del sole, ma Ludovica decide di frenare il suo entusiasmo: non è ancora il momento giusto.

Maria non riesce a far altro che pensare continuamente a Rocco finché, cedendo alla gelosia, decide di raggiungerlo a Roma per chiarire definitivamente la situazione e dare una svolta in negativo o in positivo al loro rapporto.

Venerdì 26 novembre: Tina scopre il tradimento di Agnese

L'ultimo episodio del ciclo settimanale de Il Paradiso delle Signore riserva molte sorprese ai fan della soap più seguita in Italia: Umberto offre a Marco la possibilità di lavorare nella redazione del Paradiso Market e il giornalista accetta di buon grado l'offerta per poter stare sempre più vicino a Gemma.

Stefania, dal canto suo, non sa se rivelare a Gemma quello che ha scoperto sull'articolo “indegno” scritto da Marco, ma si lascia sfuggire con tutti il suo disappunto nei confronti del giornalista.

Umberto e Flora, dopo essersi scambiati un passionale bacio nella puntata precedente, decidono per il momento di proseguire le loro vite come se non fosse accaduto niente. È stato un errore o dietro la loro titubanza si nasconde qualcosa di più profondo?

Il colpo di scena della puntata riguarda Armando e Agnese; i due si ritrovano da soli dopo tanto tempo e finalmente Armando decide di fare il passo. La coppia si bacia, ma dietro le quinte, Tina osserva il tradimento proprio davanti ai suoi occhi.