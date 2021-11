Ancora anticipazioni TV su Il Paradiso delle Signore, la soap opera pomeridiana di Rai 1.

Venerdì 26 novembre sarà trasmesso l'ultimo episodio settimanale e molte sorprese aspettano i telespettatori nel corso della puntata. L'appuntamento è, come di consueto, alle ore 15:55.

Cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore è stata resa nota la riapertura del caso di Achille Ravasi, il padre di Flora, morto in circostanze ancora da chiarire.

Adelaide sembra non aver preso positivamente la notizia ed è preoccupata dell'assidua presenza di Flora.

La ragazza, intanto, ancora non ha deciso come agire sulla base di quanto ha scoperto nei dettagli di un'ambigua fotografia del padre. Più tardi, Flora si introduce nello studio di Umberto, ma tra i due inaspettatamente nasce una forte passione che li unisce in un romantico bacio.

Nel frattempo Marcello è desideroso di portare alla luce del sole la sua relazione con Ludovica, la quale però non è d'accordo e spiega al compagno che non è ancora arrivato il momento giusto.

Maria, invece, non riesce a far altro che pensare a Rocco; il giovane ha recentemente cambiato abitazione a Roma, senza dire una parola alla fidanzata che si trova a Milano: la gelosia inizia quindi a corrodere l'animo di Maria.

La donna decide quindi di partire per Roma per chiarirsi una volta per tutte con il ciclista.

Stefania, infine, è venuta a conoscenza che l'autore dell'articolo “indegno” riguardante lo sfratto di una famiglia povera è stato scritto dalla stessa persona di cui è attratta Gemma, ossia appunto Marco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni episodio 26/11

Nell'episodio del 26 novembre 2021 Umberto raggiungerà Marco per fargli una particolare proposta: scrivere per il Paradiso Market; la rivista sembra stia avendo un discreto successo e Umberto è dell'opinione che il giovane giornalista possa dare un valido contributo al progetto.

Marco non ci pensa due volte e accetta l'offerta dichiarandosi entusiasta di poter lavorare nella redazione; ancora una volta, la furbizia del giornalista esce allo scoperto: Marco ha in realtà un ulteriore scopo. L'occasione di poter collaborare per il Paradiso Market gli permetterà di avvicinarsi sempre di più a Gemma, giacché anche la ragazza lavora lì.

Il dilemma di Stefania

Intanto Stefania non sa come comportarsi dopo aver scoperto l'articolo di giornale scritto da Marco in cui si parla della famiglia povera sfrattata. I suoi pensieri e giudizi si fanno sempre più negativi nei confronti del redattore e non sa se comunicare ciò che è venuta a sapere alla stessa Gemma.

Tuttavia, Stefania non riuscirà a nascondere il proprio disappunto e dirà la verità a tutti, mostrando chiaramente la sua mancata stima nei confronti di Marco.

Umberto e Flora, dopo il bacio allo studio, decidono che per il momento è meglio ignorare quanto accaduto e comportarsi come se niente fosse successo.

Il Paradiso delle Signore: Armando e Agnese si baciano

Nel frattempo Salvatore chiede ad Armando e Agnese di sostituirlo, in modo da poter raggiungere Anna al paese. I due hanno così modo di stare da soli, cosa che non capitava da parecchio tempo. E di tempo, invece, ne passerà molto poco prima che Armando e Agnese si uniscano in un appassionato bacio.

Tuttavia, la coppia non aveva previsto un piccolo grande intoppo: i due non erano davvero da soli. Tina è lì presente e osserva la scena con stupore.