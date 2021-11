Continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, con la puntata in onda in prima visione assoluta su Rai 1 venerdì 26 novembre 2021 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove vengono caricate anche le repliche.

Gemma è sempre più attratta da Marco Di Sant'Erasmo, il nipote della contessa Adelaide. Stefania ha scoperto che è stato proprio lui a scrivere l'articolo ignobile sullo sfratto dei poveretti e il suo sdegno aumenta sempre di più. Nel frattempo, Maria è sempre più preoccupata per Rocco, che sembra nascondere qualcosa in quel di Roma.

Agnese ha telefonato al giovane per pretendere spiegazioni, ma le risposte sono state molto vaghe, complice la linea disturbata. La giovane Puglisi ha così deciso di raggiungere il promesso sposo a Roma, per scoprire che cosa sta accadendo.

Attenzione anche a Flora, intenzionata a riaprire il caso Ravasi dopo aver notato un particolare sospetto in uno scatto del padre. Salvatore è felice con Anna, tanto da decidere di accompagnarla al paese. Dovendosi assentare dalla caffetteria, chiederà ad Armando di sostituirlo. Sarà l'occasione giusta per Ferraris di riavvicinarsi alla donna che ha sempre amato. Un evento inaspettato, tuttavia, cambierà completamente tutti gli equilibri già fragili.

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni di venerdì 26 novembre 2021

Marco è l'autore dell'articolo che ha fatto infuriare Armando, Stefania e non solo. Licenziato da 'La voce del mattino', è restato senza lavoro. A quel punto, ecco che interviene Umberto, pronto ad assumerlo per Il Paradiso Market. Ovviamente, il giovane accetta di buon grado.

Stando al grande magazzino, potrà passare più tempo accanto a Gemma, che ha intenzione di far capitolare.

La decisione di Guarnieri manda su tutte le furie Stefania, che non nasconde il suo disprezzo nei confronti di Marco, un ragazzo da lei considerato senza scrupoli e pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Flora e Umberto si sono baciati, dopo che il commendatore ha colto la stilista con le mani nella marmellata nel suo studio.

Entrambi concordano sul fatto che sia meglio tenere nascosto questo segreto. Guarnieri non sa che presto si troverà nei guai, visto che sono state riaperte le indagini sul caso Ravasi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 inoltre, Salvatore si offre di accompagnare Anna al paese. In caffetteria lo sostituisce Armando. Dopo le dolci parole dette ad Agnese, non senza tanta malinconia per la consapevolezza di non poterla avere, per Ferraris accade qualcosa di inaspettato.

Agnese e il capomagazziniere, dopo tanto tempo, si trovano soli, l’uno di fronte all’altro. La passione prende il sopravvento e due si baciano. Tina li vede da lontano e la rabbia nei confronti della madre la divora.