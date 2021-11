L'appuntamento con Amici 21 è confermato per domenica 28 novembre, con l'undicesima puntata del pomeridiano in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e ci saranno nuove avvincenti sfide per gli alunni che stanno portando avanti la loro avventura nella scuola di talento. Occhi puntati su Andrea che si ritroverà in sfida e quindi potrebbe anche abbandonare per sempre il programma Mediaset.

Andrea a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 21 del 28 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21 in programma questa domenica 28 novembre su Canale 5, rivelano che Andrea ha dovuto fare i conti con una brutta notizia che gli è arrivata in casetta dal prof Rudy Zerbi.

Andrea, avendo occupato le posizioni finali della classifica dei cantanti della scorsa settimana, si ritroverà a rischio eliminazione e dovrà affrontare una nuova sfida diretta che lo vedrà contrapporsi ad una aspirante allieva che conosce molto bene.

Trattasi di Elena, la ragazza che ha preso parte già alla passata puntata del talent show, in quanto sfidante di Tommaso. In quel caso, però, l'allievo era riuscito ad avere la meglio contro la sua sfidante Elena, la quale avrà l'occasione di ritornare in vista dell'undicesima puntata di questa domenica pomeriggio.

Andrea si ritroverà a dover sfidare Elena

Andrea, per volere di Rudy Zerbi, dovrà affrontare proprio la sfida contro Elena, convinto del fatto che in questo caso l'aspirante allieva di Amici 21, abbia tutte le carte in regola per batterlo e quindi conquistare il suo posto e il banco all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Un duro colpo per Andrea che si ritroverà così a rischio eliminazione e con la prospettiva di dover lasciare per davvero il cast della trasmissione di Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 28 novembre in tv, rivelano che non ci sarà spazio per una nuova esibizione dal vivo di Mattia.

Mattia e Simone maglia sospesa: anticipazioni Amici 21 del 28 novembre

Il ballerino, infatti, è stato punito dal prof Raimondo Todaro per essersi comportato male alla lezione di tango. Di conseguenza, Todaro ha scelto di sospendergli la maglia per una settimana e in più non potrà esibirsi durante l'undicesima puntata del pomeridiano.

Stessa sorte anche per il cantante Simone: dopo aver vinto una sfida al quale è stato sottoposto, Zerbi ha scelto di sospendergli la maglia e quindi anche lui sarà fatto fuori dalle esibizioni che si terranno nella prossima puntata di Amici in programma domenica pomeriggio alle ore 14:00.