È tempo di chiarimenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan sono state le protagoniste delle ultime ore, complice una lite che le ha viste protagoniste e che le ha portate ai ferri corti. Il motivo? La cantante lirica non ha per niente gradito l'atteggiamento di Miriana che, durante l'ultima puntata serale, l'ha mandata al televoto con la sua nomination. Da quel momento in poi se ne sono dette di tutti i colori fino a quando, nel pomeriggio del 24 novembre, Katia ha fatto convocare la Trevisan per un confronto diretto.

Scoppia la lite tra Katia e Miriana al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli aveva duramente sbottato nei confronti di Miriana Trevisan, dopo aver scoperto di essere stata nominata dalla showgirl.

La reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo non è stata affatto delle migliori e, durante i vari sfoghi avuti in questi giorni nella casa, ha anche sottolineato che le sarebbe venuta voglia di prenderla a sberle.

Insomma una reazione molto dura quella di Katia che, nelle giornate successive, ha completamente ignorato la sua "nemica", fino ad arrivare al pomeriggio di oggi, quando ha deciso di farla convocare per perdonarla post lite.

Katia fa convocare Miriana Trevisan per il confronto diretto

Il tutto è nato nel momento in cui Katia sta scrivendo con Alex e Davide la sceneggiatura della "Turandot" che vogliono portare in scena questo sabato sera nella casa del GF Vip. In un primo momento, la Ricciarelli ha fatto fuori dalla scena la sua nemica, poi però ci ha ripensato e ha chiesto ad Alex di chiamarla per un confronto.

Di conseguenza, le due protagoniste di questa sesta edizione del Reality Show Mediaset, si sono ritrovate a guardarsi negli occhi ed hanno avuto modo così di avere il primo vero confronto post lite.

Immediata la reazione di Miriana che, nel momento in cui si è ritrovata al cospetto della cantante lirica, non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.

Miriana scoppia in lacrime con Katia al GF Vip 6

"Adesso niente pianti, io sono stata già troppo male per conto mio", ha ammesso Katia mentre Miriana era in lacrime.

Le due, quindi, senza troppi giri di parole hanno scelto di mettere una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra di loro in questi giorni, anche se Katia ha chiesto spiegazioni su quella famosa nomination che l'ha tanto ferita e amareggiata.

"Non l'ho fatto con una mira particolare, per me era un gioco", ha ammesso Miriana con la voce rotta dall'emozione. La showgirl, quindi, ha confermato di non aver nessuna strategia e che mai si sarebbe aspettata che Katia potesse restarci così male per la sua nomination.