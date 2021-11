Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione e delle polemiche al Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, l'attore è stato tirato in ballo anche dalla sua ex fidanzata Mila Suarez che, all'interno della casa di Cinecittà, ha provato a rinnegare lasciando intendere di non aver mai avuto una relazione con lei. La donna, però, ha sbottato e in un'intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, lo ha "smascherato", rivelando che sarebbe un uomo interessato in primis al Gossip e ai soldi.

Alex Bello viene 'smascherato' dalla sua ex fidanzata

Nel dettaglio, l'ex fidanzata di Alex Belli che qualche anno fa partecipò ad una delle edizioni del Grande Fratello "Nip" condotto da Barbara d'Urso, ha duramente sbottato contro l'attore accusandolo di essere una persona falsa e sostenendo che la sua relazione con Delia Duran, finirà al più presto.

"Alex è talmente falso che ha negato l'esistenza della nostra relazione, durata ben due anni. Lo ha fatto per amore del gossip e dei soldi", ha sbottato Mila mettendo così in cattiva luce il suo ex fidanzato e lasciandosi andare a questa rivelazione del tutto inaspettata sul suo conto.

L'ex di Alex non ha dubbi del fatto che quello tra Alex e sua moglie Delia non sarebbe vero amore.

"Tra di loro non esiste il vero amore e prima o poi la loro storia finirà", ha sentenziato la Suarez.

La frecciatina di Mila e intanto Alex si dichiara a Soleil

Un pronostico che potrebbe rivelarsi azzeccato, dato che proprio in queste ultime ore, Alex Belli ha scelto di dichiararsi a tutti gli effetti a Soleil Sorge.

L'attore ha confessato apertamente di essersi innamorato dell'ex protagonista di Uomini e donne e di non riuscire più a starle lontano.

Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, che non è passata inosservata e che potrebbe portare Alex e sua moglie Delia a dirsi addio in maniera definitiva.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se tra Alex e Soleil trionferà l'amore in questo Grande Fratello Vip, l'ex fidanzata dell'attore ha ribadito il fatto che l'attore sia un grande amante del gossip e che accetterebbe soltanto donne che siano disposte a stare al suo gioco.

'Alex è una primadonna', sbotta l'ex dell'attore dopo averlo visto al GF Vip

"Per lui una donna è un'accompagnatrice e basta. Alex si sente la primadonna", ha sbottato Mila Suarez che non ha risparmiato neppure una frecciatina alla stessa Delia.

Secondo la modella, infatti, Delia non sarebbe gelosa del rapporto che c'è con Soleil, dato che hanno confessato di essere una coppia aperta, ma starebbe facendo di tutto per riuscire ad entrare come concorrente di questo Grande Fratello Vip e quindi stare al centro dell'attenzione.