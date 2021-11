Il Paradiso delle Signore sta tenendo incollati allo schermo televisivo gran parte del pubblico italiano e sono in molti a chiedersi cosa accadrà nelle puntate successive. Domani va in onda il 50esimo episodio della serie; l'appuntamento è, come di consueto, alle 15 e 55 su Rai 1

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

La delusione di Agnese

Agnese non riesce a lasciarsi alle spalle le bugie e i tradimenti del marito Giuseppe. Si rivolge a Don Saverio, sempre pronto ad ascoltare i turbamenti dei fedeli, nella speranza di avere un po' di conforto.

Al parroco rivela le sue preoccupazioni e ammette di non essere in grado di perdonare Giuseppe, per questo motivo pone all'uomo un ultimatum: raccontare della sua seconda vita ai figli o andarsene di casa.

Il Paradiso delle Signore: Giuseppe sta davvero per partire?

Agnese vorrebbe che il marito raccontasse tutta la verità ai figli e solo in quel caso sarebbe disposta a perdonarlo; l'uomo, tuttavia, è di un altro parere e ha tutte le intenzioni di partire, sicuro di poter conquistare il bene dei figli con il puro affetto degno di un padre amorevole. Amato prenderà davvero l'aereo abbandonando la sua famiglia?

Gemma è in punizione

Nel frattempo Gemma è in punizione ed è ai ferri corti con Ezio e la madre per aver omesso alla figlia del Colombo l'appuntamento con la famiglia al Circolo.

La ragazza prova un approccio di riconciliazione, nel disperato tentativo di farsi perdonare, ma la delusione di Ezio è tale che l'uomo, dopo aver scoperto le azioni contro Stefania, sembra irremovibile. Gloria, nello stesso tempo, propone a Ezio di ritardare il trasferimento della figlia, consiglio che il Colombo non ha affatto apprezzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adelaide scopre il segreto di Marco

Adelaide intanto ha capito cosa nascondeva Marco e il motivo del suo ambiguo comportamento: il ragazzo sta corteggiando una donna borghese, Luisa, in modo plateale e insistente. Nonostante Adelaide adori il fatto che il nipote sia a Villa Guarnieri indaga sulla questione riuscendo a scoprire qual è il secondo fine dietro le sue azioni.

Anticipazioni TV: Il Paradiso delle Signore, Giuseppe e l'ultimo faccia a faccia

Giuseppe è pronto a saltare sull'aereo per andare in Germania, ma prima di partire decide di avere un ultimo faccia a faccia con Agnese e Armando. L'uomo è sull'orlo della collera e brama vendetta nei confronti di Armando. Proprio per questo ha dato le dimissioni dal Paradiso ed è pronto a scontrarsi con il suo ex-capo per poi dare l'ultimo saluto ai suoi figli. È l'addio definitivo?

Questo e molto altro ci attende nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore; l'appuntamento per il prossimo episodio è domani alle 15 e 55 su Rai 1.