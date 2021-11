Nel daytime di ieri 25 novembre, ad Amici 21 di Maria De Filippi c'è stata una prova per tutti i ballerini. Questa volta, a giudicare i ragazzi è arrivato Marcello Sacchetta, volto storico ed ex professionista del talent show. Il compito che gli allievi dovevano svolgere era rappresentare un'emozione attraverso una coreografia che dovevano realizzare in trenta minuti. La prova, però, è stata abbastanza deludente, secondo Sacchetta, che ha assegnato voti molto bassi, tanto che il primo ha ricevuto un sei. Il voto che però ha fatto più arrabbiare i telespettatori è stato quello preso dalla ballerina Carola, che si è aggiudicata un tre.

Dopo la rivolta social, Marcello ha deciso di intervenire.

Gara di ballo ad Amici, Dario primo e Carola ultima

La gara di ballo che si è svolta nel pomeridiano di Amici, ieri 25 novembre, ha deluso molti fan del programma. I ballerin,i questa volta, si sono cimentati in un compito molto difficile: dovevano esprimere un sentimento/emozione con una coreografia e una musica a loro scelta. L'esibizione doveva essere preparata in trenta minuti e, terminato il tempo a disposizione, dovevano esibirsi davanti ad un giudice. A dare un voto ai ragazzi c'era Marcello Sacchetta, ballerino molto amato dai telespettatori e noto per essere stato un ex alunno del talent per poi diventare per tanti anni un vero e proprio professionista del corpo di ballo di Amici.

Una volta conclusa la gara la conduttrice, Maria De Filippi, ha mostrato i risultati dei ragazzi. Nella classifica stilata da Marcello a seguito delle esibizioni, Dario è risultato primo con un sei. A seguire, Serena, Guido e Christian con i voti cinque più, cinque e quattro. L'ultima in classifica è stata Carola, la ballerina classica seguita dalla maestra Alessandro Celentano, e il suo voto è stato tre.

Carola delusa dal voto, Maria De Filippi cerca di consolarla

La delusione della ragazza è stata tanta: "Accetto questo voto, ma non mi aspettavo tre". Carola appare fin da subito molto triste e turbata poiché non è riuscita a trasmettere quello che voleva. A quel punto, Maria De Filippi decide di intervenire per cercare di rasserenarla: "I voti di Marcello sono andati dal tre al sei".

Ma la ragazza continua a non perdonarsi l'esibizione andata male "Mi dispiace che non sia arrivato il mio impegno".

I fan insorgono contro Marcello, lui si difende

Dopo il daytime la delusione di Carola non è passata inosservata, tanto che i fan, specialmente quelli della ballerina, non hanno gradito i voti dati dall'ex volto del programma. Su Twitter, in particolar modo, i telespettatori hanno espresso il loro disappunto in merito alla classifica. Un utente, ad esempio, ha scritto "Marcello, ma tutto a posto?". L'ira dei fan, però, non si è placata e sono iniziati ad arrivare una pioggia di commenti sotto le foto del profilo Instagram di Sacchetta. Sotto ad una sua foto un utente scrive: "Diciamo pure che Carola potrebbe insegnarti benissimo danza".

A seguito di tutto questo caos mediatico, il ballerino ha deciso di rispondere con una Instagram Story: "Generalmente in una scuola se un professore da un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa". A seguito della classifica, la ballerina Carola dovrà affrontare una sfida che andrà in onda durante la puntata di domenica 28 novembre.