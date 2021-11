La soap tv Il Paradiso delle Signore continua a coinvolgere il pubblico italiano con le trame e intrighi dei suoi personaggi. In onda ogni pomeriggio ad eccezione del weekend alle ore 15:55, la serie rimane tra le più seguite della Nazione. All'interno della puntata del 3 Dicembre, Salvatore fa un'amara scoperta: dopo aver ascoltato una conversazione privata raggiunge Tina che gli rivelerà del tradimento della madre. Quale sarà la reazione di Salvo ora che conosce la verità?

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto nella puntata precedente

Nel precedente episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso il 2 dicembre, l'evento della nuova collezione di Flora è stato un enorme successo, al punto che la ragazza ha avuto al termine dell'esibizione una vera e propria standing ovation.

Nel frattempo, Salvatore spinge per passare il Natale in Germania e raggiungere il padre Giuseppe; Agnese, dal canto suo, evita di raccontare il segreto del marito, ma per quanto tempo ancora potrà stare con due piedi in una scarpa? Armando la esorta a dire tutta la verità prima che sia troppo tardi, ma la signora Amato non è convinta

Umberto, invece, torna da Adelaide per cercare il suo sostegno: le cose con Flora non si sono evolute nel modo da lui desiderato e si rifugia nelle braccia della contessa, la quale continua a tenere sotto controllo la figlia di Achille Ravasi.

Tra Tina e Vittorio, intanto, sembra stia per nascere qualcosa, ma i due si trattengono dal fare il passo successivo.

Anticipazioni tv il Paradiso delle Signore, puntata 3 dicembre

Ezio offre a Stefania la possibilità di andare a vivere insieme e, dopo un lungo tempo di attesa, la ragazza sembra finalmente in procinto di dare la risposta. Quale sarà la decisione definitiva di Stefania?

Marco intanto invita Gemma a passare un po' di tempo insieme e la ragazza non può che accettare la proposta, giacché sembra essere molto presa dal giovane di Sant'Erasmo.

Salvatore scopre il tradimento di Agnese

Nel frattempo, Salvo origlia involontariamente una scottante conversazione tra il Armando e Don Saverio. Il dialogo porta a Salvatore dei sospetti circa la natura del rapporto tra il magazziniere e la madre Agnese. Il ragazzo decide di raggiungere la sorella per scoprire la verità. Tina confessa: ha visto Agnese e Armando baciarsi.

A seguito delle parole di Tina, Salvatore non riesce a contenere la rabbia per la scoperta del tradimento e inaspettatamente prende una severa decisione: andare via di casa. Come si comporterà Agnese adesso che il figlio conosce la verità?

La famiglia Amato sembra essere sull'orlo di una profonda crisi e per scoprire come si evolverà la questione bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15:55.