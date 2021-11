Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La puntata di lunedì 15 novembre 2021 rivela che a casa Amato si respirerà un clima di tensione. Non essendo a conoscenza della verità sul bambino di Giuseppe, Tina si sentirà in colpa per aver rovinato con la storia dell'intervento la serenità di Agnese e Giuseppe. All'interno del magazzino intanto, Giuseppe e Armando si scontreranno. Marco intanto prenderà la decisione di fermarsi a Milano per un po’, mentre Ludovica deciderà di essere sincera con Flora. La vice presidentessa del Circolo rivelerà alla sua amica chi era veramente Achille: un truffatore.

Il Paradiso intanto avrà ufficialmente una Venere in più: Gemma Zanatta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina si sente in colpa

Durante il 46° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso lunedì 15 novembre 2021, Tina non sarà al corrente che il padre durante la sua permanenza in Germania ha avuto un bambino con un'altra donna. La giovane cantante percepirà la tensione all'interno della sua famiglia e attribuirà la colpa alla sua malattia. Intanto Armando sarà protagonista di uno scontro con il marito di Agnese. Dopo aver appreso quanto accaduto, il capo magazziniere non riuscirà a trattenere la rabbia nei confronti di Giuseppe per aver fatto soffrire la sarta. Tuttavia, il signor Amato avrà la conferma che Ferraris prova ancora un sentimento nei confronti di sua moglie.

Il Paradiso 6, Marco rimane a Milano per un po'

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 15 novembre, rivelano nel dettaglio che il nipote della contessa deciderà di rimanere a Milano per qualche tempo. Marco sentirà la necessita di affievolire la rabbia che prova nei confronti del fratello maggiore, con la quale avrà litigato poco prima del suo arrivo a Villa Guarnieri.

Nel frattempo al grande magazzino, Gemma sarà ufficialmente nominata Venere. La figlia di Veronica sarà felice della notizia ma un po’ meno lo sarà Irene. La signorina Cipriani non avrà cambiato idea nei confronti della sorellastra di Stefania: pensa che l'ha sfruttata per ottenere il posto in atelier. Nel frattempo Ludovica deciderà di essere sincera con Flora.

La contessina Brancia dirà la verità alla signorina Gentile su suo padre, ovvero che non era altro che un truffatore. Era stato proprio Achille la causa del fallimento della famiglia Brancia, costringendo la madre di Ludovica a vendere anche la sua abitazione. Nel frattempo il commendare Guarnieri cercherà in tutti i modi di convincere la stilista di non avere niente a che vedere con la vicenda Ravasi.