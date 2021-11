La serie tv pomeridiana Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda sul piccolo schermo con le vicende della sesta stagione, continua a riservare sorprese al pubblico. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, Umberto Guarnieri per sfuggire a qualsiasi tipo di tentazione con la giovane Flora Gentile Ravasi si rifugerà tra le braccia della contessa Adelaide.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodi al 3 dicembre: Salvatore apprende della tresca tra sua madre Agnese e Armando

Le anticipazioni sugli episodi trasmessi da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre 2021, dicono che Tina sceglierà di essere sincera con la madre Agnese dopo aver assistito al bacio che si è scambiata con Armando.

La sarta poi temerà che anche suo figlio Salvatore possa sapere della sua tresca clandestina con il capo magazziniere. Tina si sentirà a disagio quando si troverà faccia a faccia con Armando. Nel contempo Salvatore sarà turbato al pensiero che sua madre possa scoprire della sua relazione con Anna: il giovane barista siciliano, prima di annunciarle di essersi fidanzato, sceglierà di invitarla al cinema in compagnia della stessa Imbriani. Successivamente Agnese prometterà alla figlia di prendere le distanze da Armando.

A questo punto Tina sceglierà di affrontare il capo magazziniere, il quale inviterà Agnese a mettere al corrente i suoi figli dell’infedeltà del padre Giuseppe. A proposito di quest’ultimo, Salvatore penserà di trascorrere il Natale con tutti i suoi familiari in Germania, intanto - dopo aver ascoltato una conversazione tra Armando e Don Saverio - inizierà a sospettare del rapporto tra sua madre e il capo magazziniere: a chiarire i dubbi del ragazzo ci penserà la sorella Tina, confessandogli l'amara verità.

A questo punto Salvatore sarà arrabbiato con la madre, non ci penserà due volte ad andarsene via di casa.

Vittorio e Tina in procinto di baciarsi, Adelaide continua a non fidarsi di Flora

Intanto in occasione della settimana in cui verrà lanciata la collezione de Il Paradiso realizzata dalla stilista Flora, le "veneri" saranno ancora più attive del solito.

Il direttore Vittorio inoltre annuncerà alle sue dipendenti che avranno il compito di indossare i nuovi capi sotto lo sguardo dei giornalisti: soprattutto Conti vorrà che Tina sia la madrina dell’evento.

Nel contempo Flora si preparerà a ottenere altre informazioni sul suo defunto padre Achille tramite Cosimo: purtroppo a ostacolare il tentativo di quest’ultimo questa volta ci penserà Adelaide, mettendo le mani in un suo telegramma.

Intanto Marco, il nipote dell’astuta contessa, comincerà a lavorare come collaboratore della rivista il Paradiso Market: Gemma farà dei salti di gioia quando saprà di poter vedere più spesso colui che l’ha colpita. Stefania invece non sarà entusiasta per niente, poiché continuerà a non avere stima nei confronti del giovane di Sant’Erasmo per essere l’autore di un articolo per niente piacevole: per tale ragione la figlia di Ezio si domanderà come mai il direttore Vittorio abbia assunto Marco. Nel contempo il signor Colombo sarà sempre più sorridente al fianco della sua nuova famiglia, un dettaglio che susciterà malinconia alla sua ex moglie Gloria.

Intanto Irene dopo aver temuto che Stefania potrebbe allontanarsi da lei a causa della sorellastra Gemma, farà di tutto per evitare che ciò accada.

Intanto Gemma non riuscirà a resistere quando passerà del tempo da sola con Marco. Successivamente Stefania dopo aver riflettuto a lungo, accetterà di trasferirsi a casa Colombo.

Al termine della sfilata che si terrà al Paradiso non mancheranno elogi alla stilista Flora per le sue creazioni. Nel contempo Vittorio e Tina si freneranno, proprio quando le loro labbra saranno in procinto di sfiorarsi.

La giovane Ravasi invece continuerà a non convincere Adelaide: intanto quest’ultima sarà in intimità con il cognato Umberto, il quale proverà in questo modo a non pensare alla giovane Flora.