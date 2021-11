Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio verrà trasmesso questo mercoledì 3 novembre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Gemma si presenterà al grande magazzino per candidarsi come Venere al posto di Paola. Nel frattempo Don Saverio cercherà in tutti i modi di convincere Giuseppe a confessare ad Agnese il vero motivo dell'ammanco all'interno del libretto di famiglia. Il parroco sarà quindi a conoscenza che il signor Amato ha tradito la sarta con Petra durante la sua permanenza in Germania.

Nel frattempo Vittorio farà di tutto per indagare su quanto accaduto durante la registrazione della demo del musicarello. Il direttore del grande magazzino ha capito che Tina lo starà prendendo in giro e per questo motivo chiederà alla cognata di recuperare tutte le demo in sala registrazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma si candida come Venere

Nel corso del trentottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 il 3 novembre, il grande magazzino avrà una Venere in meno.

Paola ha infatti confermato le sue dimissioni temporanee per salvaguardare la propria gravidanza. Così il direttore dell'atelier aprirà le candidature per cercare una commessa che prenderà il posto della moglie di Franco.

Gemma apprenderà della notizia e si presenterà al Paradiso come candidata.

Dopo aver ascoltato la conversazione telefonica tra Giuseppe e Petra, Don Saverio capirà immediatamente che il marito di Agnese nasconderà qualcosa di losco.

Il parroco si recherà dal signor Amato e lo spronerà a raccontare tutta la verità alla moglie in merito agli ammanchi nel libretto di famiglia.

Il padre di Antonio, Tina e Salvatore però non si sentirà pronto a confessare tutta la verità alla sua famiglia.

L'uomo continuerà nel frattempo a chiedere al suo compaesano Girolamo il perchè la madre del suo bambino continui a chiedere sempre denaro.

Spoiler Il Paradiso 6, Beatrice aiuta Vittorio scoprire la verità

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Vittorio cercherà di approfondire la vicenda legata alla registrazione della demo.

Il direttore del grande magazzino vorrà delle spiegazioni a riguardo. Nonostante abbia convocato prima Anna e successivamente Tina, la figlia di Agnese e Vittorio cercherà in tutti i modi di svicolare il discorso.

Vittorio però non avrà la minima intenzione di arrendersi e, avendo capito che Tina sta mentendo, chiederà alla cognata di approfondire la questione. Pertanto Beatrice si metterà alla ricerca delle varie demo all'interno della sala registrazione.