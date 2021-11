La serie televisiva Il Paradiso delle Signore ambientata nella Milano degli anni Sessanta, e tornata su Rai 1 con la sua sesta stagione è sempre più travolgente. Nella puntata che occuperà il piccolo schermo il 10 novembre 2021, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) proprio quando Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà in procinto di trasferirsi a Parigi a sorpresa rimetterà piede a Milano senza alcun preavviso e in solitaria.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 10 novembre: Irene teme che Stefania sia fredda con lei a causa di Gemma

Gli spoiler riguardanti il quarantatreesimo episodio in programmazione mercoledì 10 novembre 2021, annunciano che Irene (Francesca Del Fa) dopo aver fatto qualsiasi cosa per mettere in cattiva luce la nuova venere Gemma (Gaia Bavaro), non nasconderà la sua evidente preoccupazione: Cipriani sarà convinta che la sua amica Stefania (Grace Amrbose) sia diventata fredda nei suoi confronti proprio a causa della scomoda presenza della figlia di Veronica (Valentina Bartolo), la compagna del padre Ezio (Massimo Poggio).

Irene dopo aver dimostrato ai telespettatori di essere anche una persona sensibile, non perderà tempo per confessare il suo grande timore alla giovane Colombo.

Intanto Tina (Neva Leoni) finirà per far scatenare delle polemiche tra i suoi familiari, dopo aver svelato ai genitori Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) di doversi operare per risolvere il suo problema alla voce: quest’ultimo sarà parecchio scettico sulla questione e sarà convinto che non sia una buona idea, mentre sua moglie sembrerà fidarsi delle parole pronunciate dal direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), quando la rassicurerà facendole capire che ciò di cui ha bisogno in questo momento sua figlia è proprio del loro sostegno.

Flora annulla la sua partenza grazie al ritorno di Cosimo, Anna conforta Salvatore

Successivamente si assisterà al ritorno inaspettato nel capoluogo lombardo di Cosimo, ma non sarà in compagnia della moglie Gabriella (Ilaria Rossi): per merito di questa novità la stilista Flora annullerà la sua partenza a Parigi.

Anna (Giulia Vecchio) non appena saprà che Salvatore (Emanuel Caserio) è agitato per la difficile situazione con i suoi cari legata alla probabile scelta di sua sorella Tina di sottoporsi a un intervento, andrà dal barista siciliano per confortarlo.

Infine il medico farà pressione sulla giovane cantante, poiché le dirà di non avere più tanti giorni a disposizione per scegliere il suo destino: in particolare Tina non potrà più essere incerta, poiché sarà chiamata a dare la sua risposta in fretta sulla sua operazione alle corde vocali.