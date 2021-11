La soap opera Il Paradiso delle signore, presente su Rai 1 con la sesta stagione, appassiona sempre di più i milioni di telespettatori. Nel corso della puntata in programmazione sul piccolo schermo il 22 novembre 2021, dalle ore 15:55 circa, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), alle spalle della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), saranno sempre più complici dopo aver cominciato a vivere sotto lo stesso tetto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 22 novembre: Gemma sorprende Marco con Luisa

Nel cinquantunesimo episodio che i telespettatori vedranno lunedì 22 novembre 2021, Tina (Neva Leoni), Salvatore (Emanuel Caserio) e la madre Agnese (Antonella Attili) verranno messi al corrente dell’arrivo di Giuseppe (Nicola Rignanese) in Germania: gli Amato saranno rassicurati da un telegramma. La sarta non sarà per niente commossa per la trasferta del marito a differenza dei suoi figli, in quanto continuerà a ripensare al fatto che le abbia nascosto di aver avuto una tresca clandestina all’estero e un figlio illegittimo.

Nel contempo Gemma (Gaia Bavaro) non nasconderà la sua gelosia, infatti soffrirà parecchio nell’istante in cui il nuovo arrivato Marco (Moisé Curia) sarà in compagnia di Luisa.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) non saprà di commettere un grosso errore a essere infastidita, in quanto il parente della contessa Adelaide non nutrirà alcun interesse sentimentale nei confronti di Luisa.

Maria gelosa del fidanzato Rocco dopo aver visto una foto, Tina fissa la data in cui dovrà essere operata

Intanto Armando (Pietro Genuardi) farà vedere una foto di Rocco (Giancarlo Commare) alla fidanzata Maria (Chiara Russo).

Nello scatto sarà immortalato nel momento in cui ha ricevuto una coppa e a consegnargliela è stata una ragazza che finirà per far ingelosire la ricamatrice del grande magazzino.

Successivamente Tina, dopo aver ricevuto anche l’approvazione del padre Giuseppe, troverà il coraggio di concordare con il medico il giorno in cui dovrà sottoporsi al delicato intervento alle corde vocali.

Per concludere ai fan dello sceneggiato non passerà di certo inosservato il riavvicinamento tra Flora e Umberto, mentre Cosimo (Alessandro Cosentini) continuerà a dare del filo da torcere, visto che farà avere alla stilista del Paradiso le ultime fotografie del defunto padre Achille.