Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre, Genoveva avrà paura che qualcuno possa rivelare a Felipe la verità. Inoltre Bellita canterà in pubblico e il re la inviterà ad esibirsi presso il palazzo reale, mentre Felicia darà il suo benestare alla relazione tra Camino e Maite.

Bellita dispiaciuta per le critiche pronunciate da Susana

Nelle puntate di 'Una Vita' che saranno mandate in onda dal 29 novembre al 4 dicembre, Bellita proverà un sentimento di sconforto quando sentirà pronunciare delle parole poco carine riguardanti i suoi abiti e le sue canzoni da parte di Susana.

Intanto Liberto sarà convinto di raccontare tutta la verità a Felipe, ma Ramon lo interromperà e avallerà quanto detto da Genoveva sul fatto che il loro matrimonio è felice. Liberto proverà a far cambiare idea al Palacios, ma quest'ultimo resterà fermo sulle sue posizioni e proseguirà nella convinzione che è la soluzione migliore in questo momento.

Antonito chiede a Casilda di fingersi sua moglie durante l'intervista

Secondo le anticipazioni riguardanti le puntate in onda sino al 4 dicembre, Genoveva scorgerà in strada Felipe e Laura mentre dialogheranno tra loro e vedrà la donna consegnare una busta all'uomo. L'Alvarez Hermoso dirà alla moglie che ha incontrato casualmente la domestica e che si sono semplicemente scambiati un saluto.

Inoltre Laura annuncerà ad entrambi che presto partirà in Germania per trovare sua sorella. Lolita, invece, non avrà alcuna intenzione di prendere parte all'intervista di Antonito e allora il deputato chiederà espressamente a Casilda di fingere di essere la sua consorte.

Nel frattempo Maite comparirà in casa di Felicia e quando la vedrà Camino resterà stupita di questo e chiederà immediate spiegazioni.

La pittrice rivelerà alla Pasamar che è stata proprio Felicia ad andare da lei a Parigi, chiedendole di riprendersi sua figlia. In tutto questo, grazie al supporto di José, Alodia, Casilda e Jacinto, Bellita troverà nuova forza per esibirsi in pubblico. Purtroppo, però, a pochi minuti dall'inizio, la voce andrà via. La donna allora raccoglierà tutta l'energia dentro di sé e offrirà ai presenti una perfomance spettacolare, tanto che si complimenterà con lei pure la casa reale.

Il re di Spagna invita Bellita a cantare presso la sua residenza

In base agli spoiler della prossima settimana, Anabel accetterà l'invito a cena di Miguel e in seguito i due si baceranno. Intanto Felicia esprimerà a Camino tutta la sua felicità nel vederla insieme a Maite e annuncerà che non si opporrà più al loro legame. La giovane donna, vedendo sincerità nelle parole della madre, la perdonerà. Inoltre Genoveva avrà paura che Mendez abbia confessato a Felipe tutta la verità, ma il marito la tranquillizzerà. Successivamente, Salmeron vedrà un uomo correre via dal palazzo di Acacias 38 e tenterà di fermarlo.

Nel frattempo, Lolita accuserà Antonito di non rispettare più i suoi doveri di padre, mentre Marcos riceverà una strana telefonata da parte dell'ambasciata messicana. Infine il Re di Spagna inviterà Bellita a cantare presso la sua residenza, ma lei non saprà se accettare oppure no. L'arrivo di un telegramma di Cinta potrebbe cambiare tutto.