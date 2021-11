Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni dell'episodio in onda il 17 novembre preannunciano nuovi colpo di scena. Gemma dimostrerà di non essere affatto cambiata, come aveva voluto far credere. La ragazza, invidiosa del rapporto fra Ezio e Stefania giocherà nuovamente un brutto scherzo alla sua sorellastra. Al contempo i giovani di casa Amato vivranno un momento di serenità. Salvatore è felice poiché si è nuovamente innamorato. Tina, invece, tirerà un respiro di sollievo nel momento in cui il padre le confiderà di aver cambiato idea riguardo all'operazione alle corde vocali.

Tuttavia i ragazzi non sono ancora a conoscenza del terribile segreto del padre. Giuseppe tenterà di ricostruire un rapporto con la moglie, dopo che lei ha scoperto il tradimento. La signora Agnese porrà il coniuge dinanzi ad un bivio: o lascia la famiglia, oppure racconta la verità ai suoi figli.

Il Paradiso, trama 17/11: Zanatta nuovamente contro la sorellastra

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso in onda il 17 novembre svelano che Gemma dimostrerà di non voler cambiare atteggiamento nei confronti della sorellastra. Difatti, la ragazza sarà decisa ad agire nuovamente contro Stefania, essendo gelosa del rapporto fra lei e suo padre. La giovane Zanatta, dopo aver omesso a Stefania un'informazione riguardo ad un invito, si recherà a cena al Circolo con sua madre ed Ezio.

Sarà nell'altolocata location che Gemma rivedrà Marco, il nipote di Adelaide, rimanendone colpita.

Anticipazioni Il Paradiso 17/11: Salvatore e Tina ignorano la verità

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso il 17 novembre i giovani Amato vivranno dei momenti di serenità. Tina, dopo che il padre le riferirà di approvare la sua scelta riguardo all'operazione, sarà sollevata.

Salvatore, intanto, si sentirà al settimo cielo, poiché si è nuovamente innamorato. Nel frattempo Stefania assisterà ad un'intervista a Flora, in cui dimostrerà le sue doti giornalistiche. Il dottor Conti, notando questo dettaglio, avrà ancora più stima nei confronti della ragazza.

Il Paradiso, puntata 17 novembre: Agnese pone Giuseppe ad un bivio

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso del 19 novembre svelano che Giuseppe cercherà di riconquistare la fiducia di sua moglie. Tuttavia per Agnese non sarà affatto facile accettare che il marito l'abbia tradita. A questo punto la donna porrà il coniuge fedifrago di fronte ad una scelta. Qualora Giuseppe volesse rimanere in famiglia, dovrà raccontare ai loro figli di aver avuto un bambino con un'altra donna durante il soggiorno in Germania.