L'amore sbocciato a Uomini e donne tra Angela Paone e Antonio Stellacci prosegue a gonfie vele. I due, dopo aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, appaiono più felici che mai, tanto da arrivare a pensare al matrimonio e a un figlio insieme. I due lo hanno rivelato su U&D Magazine, dove hanno ripercorso la loro avventura al Trono Over.

Angela e Antonio dopo la scelta a U&D: l'amore prosegue

Angela e Antonio sono usciti mano nella mano da Uomini e donne solo poche settimane fa e tra loro le cose stanno procedendo a gonfie vele. A rivelarlo sono i due diretti interessati attraverso un'intervista.

Angela e Antonio hanno ripercorso tutto ciò che è avvenuto tra loro all'interno del dating show di Maria De Filippi, partendo dalla loro prima uscita. Proprio in quell'occasione i due si sono resi conto che tra loro era scoccata la scintilla, un colpo di fulmine che li ha portati in seguito a bruciare le tappe. Come noto infatti, a poche settimane di distanza dal quel primo appuntamento, i due hanno scelto di uscire insieme dal programma per viversi la storia lontano dai riflettori.

Gli ex U&D Angela e Antonio pronti per la convivenza

A distanza di qualche settimana dalla scelta Angela e Antonio sono più felici e innamorati che mai. L'ex dama ha confessato di avere avuto qualche timore iniziale, subito svanito.

Il sentimento che lega i due ex volti del Trono Over è forte e sembra destinato a durare nel tempo. Antonio ha già conosciuto i genitori di Angela, mentre quest'ultima a breve farà la conoscenza dei due figli del compagno. A testimonianza del fatto che il loro sia un amore travolgente anche la decisione di andare a convivere.

Con molta probabilità sarà Antonio a trasferirsi da Roma ad Ariano Irpino, il paese in cui abita Angela. Per la coppia nata al Trono Over di Uomini e donne questa potrebbe non essere l'unica novità in arrivo.

I progetti di Angela e Antonio: nozze e figli

Sempre leggendo le dichiarazioni dei due si scopre che sognano di avere un figlio insieme.

Proprio Angela Paone non ha mai nascosto il desiderio di maternità e a questo punto Antonio sarebbe l'uomo giusto per realizzare il suo sogno. È stata lei stessa a confessare: "Non escludiamo di poter avere un figlio insieme". Proprio Angela ha poi confidato che lei e Antonio ne avevano parlato ancor prima di uscire da Uomini e donne. Un figlio sarebbe quindi il coronamento del loro amore, così come il matrimonio. Pare che la coppia stia pensando di convolare a nozze quanto prima.