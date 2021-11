Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 25 novembre preannunciano che ci saranno dei problemi per la coppia formata da Rocco e Maria. I due giovani, pur essendo fidanzati ufficialmente, si sono notevolmente allontanati. Pertanto la ragazza, per chiarire questa complicata situazione, deciderà di partire per Roma. La contessa sarà sempre più preoccupata, dato che verrà a sapere che sono state riaperte le indagini per la morte di Achille.

Umberto, al contempo, sorprenderà Flora, che in modo furtivo si è introdotta nel suo studio. Fra i due succederà qualcosa di inaspettato, che potrebbe non piacere ad Adelaide. Stefania, intanto, verrà a sapere che l'autore del pessimo articolo sugli sfratti ed il giovane rampollo che piace a Gemma sono la stessa persona. Marcello vorrebbe vivere la sua relazione con Ludovica alla luce del sole. La giovane Brancia, però, pensa che non sono ancora pronti per uscire allo scoperto.

Il Paradiso, trama 25 novembre: Puglisi va a Roma

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 novembre, Maria troverà il coraggio di affrontare la situazione spinosa in cui verte la sua relazione con Rocco.

Difatti, la ragazza aveva già notato da tempo che il suo fidanzato le scriveva poco. Tuttavia, nel momento in cui ha visto su un giornale una foto di Rocco in compagnia di una ragazza, ha capito che il promesso sposo le nasconde qualcosa. Inoltre, il giovane Amato non ha informato la ragazza del suo trasferimento presso una nuova abitazione.

La ricamatrice teme che l'ormai stella del ciclismo si sia innamorato di un'altra ragazza.

Anticipazioni Il Paradiso del 25/11: Umberto sorprende Flora

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso in onda giovedì 25 novembre svelano che Adelaide sarà terrorizzata dall'idea che le indagini per la misterioso scomparsa del marito sono stata riaperte.

Al contempo, Umberto sorprenderà Flora con un gesto completamente inaspettato. Fra i due, difatti, succederà qualcosa che potrebbe far infervorare la contessa, la quale non vuole essere messa da parte.

Il Paradiso, puntata 25/11: Marcello vorrebbe ufficializzare la storia con Ludovica

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che andrà in onda il 25 novembre rivelano che Marcello penserà che sia giunto il momento di ufficializzare pubblicamente il suo rapporto con Ludovica. La giovane Brancia, però, riterrà che sia ancora presto per compiere questo passo. Stefania, intanto, verrà a sapere che il giornalista senza scrupoli che ha scritto l'articolo relativo agli sfratti è Marco di Sant'Erasmo, il ragazzo che interessa alla sua sorellastra.