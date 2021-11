Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni riguardanti le trame delle puntate in onda dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Rossella che si ritroverà di nuovo al centro dell'attenzione soprattutto di una scelta difficile da prendere. Spazio anche alla crisi tra Silvia e Michele, mentre Filippo ritroverà finalmente i ricordi del suo passato.

Michele e Silvia ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole 22-26 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 novembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che il clima tra Michele e Silvia non sarà affatto dei migliori.

Dopo i tradimenti della donna che si è lasciata andare col suo amante Giancarlo, ecco che i due coniugi si ritroveranno ai ferri corti e, questa volta, il loro matrimonio potrebbe giungere definitivamente al capolinea e ritrovarsi così a mettere la parola fine alla loro unione.

Spazio anche ai dubbi di Rossella: in queste nuove puntate della soap opera in onda su Rai 3, la ragazza non sa quale scelta prendere in vista del suo futuro.

Rossella in crisi: non sa se andare via da Napoli oppure no

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che suo padre spronerà Rossella ad andare via da Napoli per portare avanti il suo percorso di studio e quindi lasciarsi andare a nuove esperienze.

Per Rossella, però, non sarà affatto semplice riuscire a maturare una decisione definitiva: la ragazza, infatti, non sa se seguire il consiglio di suo papà oppure se restare in città.

Ad intimorire Rossella, anche il pensiero di dover lasciare Riccardo, dal quale non vorrebbe staccarsi.

E poi ancora le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 26 novembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che per Filippo e la sua famiglia ci sarà una gran bella notizia.

Dopo mesi di buio, in cui Sartori non ricordava nulla del suo passato, finalmente arriverà la svolta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Filippo ritrova la memoria: trame Un posto al sole dal 22 al 26 novembre

Filippo tornerà ad avere ricordi del suo passato e quindi riacquisterà di nuovo la memoria e sarà pronto a godersi le gioie della vita con Serena, la piccola Irene e la nuova arrivata Elisabetta.

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse fino al 26 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il dilemma che riguarderà Niko.

Il figlio di Renato, infatti, sarà in crisi perché non saprà se assumere o meno Alberto Palladini. Quest'ultimo, infatti, è alla disperata ricerca di un lavoro che possa ridargli dignità dopo che ha perso il suo dall'oggi al domani.