Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le nuove puntate della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi andranno in onda anche dal 15 al 19 ottobre. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena e, al centro dell'attenzione ci sarà spazio per le nuove tormentate vicende sentimentali di Gemma Galgani, ma anche per l'arrivo di un nuovo tronista che verrà scelto a sorpresa dalla conduttrice Maria De Filippi.

Gemma pensa ancora a Costabile: anticipazioni Uomini e donne 15-19 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nella settimana 15-19 novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani, la quale apparirà ancora provata e disperata dalla fine della sua relazione con Costabile.

A distanza di un po' di tempo dall'addio, la dama torinese dimostrerà di non essere ancora riuscita ad attutire il colpo e di pensare ancora a quello che avrebbero potuto fare insieme, nel caso in cui la relazione fosse proseguita anche fuori dallo studio Mediaset.

Ma, in queste nuove puntate di Uomini e donne, ci sarà spazio anche per l'arrivo di un ospite speciale. Trattasi di Matteo Ranieri, ben noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi per il suo percorso come corteggiatore di Sophie Codegoni.

Matteo Ranieri scelto come nuovo tronista a U&D

Matteo verrà invitato in studio come ospite ma, durante la chiacchierata, riceverà una sorpresa speciale. Maria De Filippi, infatti, mostrerà a Matteo un filmato al termine del quale verrà chiesto a Matteo se intende mettersi in gioco come nuovo tronista del programma.

Una richiesta che arriverà "a sorpresa", dato che Matteo Ranieri non sapeva nulla e ha scoperto tale proposta solo nel momento in cui si è trovato in studio.

In un primo momento l'ex fidanzato di Sophie Codegoni (attualmente tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6) ha un po' tentennato poi però incitato dal pubblico, ha accettato la proposta e quindi ha deciso di mettersi in gioco come nuovo tronista del programma.

Tina sbotta contro Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne 15-19 novembre

Occhi puntati anche su Ida Platano: gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne previste nella settimana 15-19 novembre, rivelano che Tina Cipollari si scaglierà duramente nei confronti della dama.

Il motivo? Diego, il suo nuovo pretendente, ha ammesso pubblicamente di essersi innamorato di lei e di volerla conoscere bene fuori dallo studio e dal contesto televisivo.

Ida, però, continua a tentennare e sebbene abbia ammesso di stare bene con Diego, deciderà di non sbilanciarsi più di tanto e quindi eviterà di fare "passi importanti", scatenando l'ira dell'opinionista di Uomini e donne.