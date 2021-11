Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', che racconta il triangolo amoroso fra Steffy Forrester, Liam Spencer e Hope Logan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in Italia dal 15 al 20 novembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rientro a casa di Steffy, sulla gelosia di Liam, sul triangolo formato da Zoe, Zende e Carter e sulla decisione di Hope di scegliere Zende come stilista della 'Hope for the future'.

Steffy viene dimessa

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam confiderà a Bill di essere molto preoccupato del rapporto che si è venuto a creare fra Steffy e il dottore Finnegan. Nel frattempo, quest'ultimo riuscirà a convincere la figlia di Ridge Forrester a raccontare online la sua esperienza molto negativa con l'uso incontrollato di antidolorifici nella speranza di aiutare le persone rimaste vittima della sua stessa esperienza. Fatto ciò e recuperato il pieno controllo di sé, Steffy sarà pronta a lasciare la clinica e a ritornare a casa. Per questo motivo, sarà immensamente grata al dottor Finn per averla sostenuta durante tutto il periodo di riabilitazione. Rientrata a casa, Steffy sarà felicissima di riabbracciare la figlia Kelly per poi incontrare Liam che le farà una vera e propria scenata di gelosia.

La strana reazione dello Spencer susciterà tante perplessità in Hope che se ne lamenterà copiosamente con Thomas.

Liam andrà a trovare nuovamente Steffy, finendo per discutere animatamente con il dottor Finnegan. In quell'occasione, il figlio di Bill Spencer avrà modo di sfogarsi, dicendo a John tutto ciò che pensa di lui. Steffy sorprenderà i due uomini a discutere e chiederà spiegazioni a Liam.

Non fidandosi delle buone intenzioni del medico, Liam consiglierà alla sua ex di interrompere ogni rapporto con lui e di tagliarlo fuori dalla sua vita.

Hope si chiarisce con Thomas

Zoe racconterà a Zende tutti i motivi per cui è rimasta coinvolta nel rapimento di Beth. Lui capirà il suo punto di vista e la ringrazierà per avergli rivelato una parte del suo passato.

Più tardi, Carter inviterà Zoe nel suo loft per chiederle di andare a vivere con lui. La giovane non accetterà immediatamente l'offerta dell'avvocato ma deciderà di prendersi del tempo per riflettere. Dopo qualche giorno, Zoe si renderà conto di essere più interessata a Zende che a Carter. Dopo aver ascoltato le lamentele di Thomas, Hope gli spiegherà di aver scelto Zende come stilista della "Hope for the future" perché secondo lei è la persona ideale per rilanciare la sua linea. Alla fine, la figlia di Brooke dirà chiaramente a Thomas di non voler cambiare idea e di non volere cedere alle sue richieste.