Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore' riguardanti le trame delle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 19 novembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta fatta da Agnese sul conto del marito, sulle bugie di quest'ultimo nei confronti dei figli, sulla decisione di Marco, sulle rivelazioni di Ludovica e sugli stratagemmi messi in atto da Gemma per nuocere a Stefania.

Giuseppe mente ai suoi figli

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Giuseppe non rivelerà ai figli di essere il padre di un bambino che vive in Germania. Per questo motivo, Tina si convincerà di essere il motivo delle tensioni nate tra i suoi genitori. Più tardi interverrà nella questione Armando che si scontrerà duramente con Giuseppe, il quale verrà poi invitato da Agnese ad andare via dalla loro casa. A quel punto, l'uomo cercherà l'appoggio dei figli per far cambiare idea alla moglie senza però riuscirci. Nonostante ciò, Giuseppe tenterà in ogni modo di riconquistare Agnese ma quest'ultima non avrà nessuna intenzione di perdonarlo, anzi lo metterà di fronte ad un bivio: andarsene o rivelare ai figli il suo segreto.

A quel punto, l'Amato deciderà di partire, dicendo ai figli di volersi trasferire in Germania senza rivelare loro il vero motivo. Agnese rivelerà a Don Saverio di essere troppo delusa da Giuseppe per poterlo perdonare. Nel frattempo, il marito rassegnerà le sue dimissioni al Paradiso per poi meditare vendetta nei confronti di Armando.

Alla fine, Giuseppe avrà uno scontro con Agnese e il suo rivale per poi salutare i figli prima di partire.

Anna esce con Salvatore

Marco deciderà di rimanere a villa Guarnieri il tempo necessario per permettere a suo fratello di calmarsi dopo la disavventura di Torino. La situazione migliorerà quando il ragazzo avrà modo di incontrare Gemma diventata, nel frattempo, una delle Veneri del Paradiso.

I due giovani scopriranno di avere un feeling particolare che li porterà ad incontrarsi anche al Circolo. Ludovica rivelerà a Flora che suo padre era un truffatore, mentre Umberto farà credere alla Ravasi di non essere coinvolto nella morte di Achille. Dopo aver saputo che Flora dovrà essere intervistata per il Paradiso market, Gemma cercherà di nuocere a Stefania, convincendo Vittorio a farla assistere all'intervista al posto della sorellastra. Più tardi, Gemma farà in modo che Stefania non riceva l'invito al Circolo, facendo arrabbiare Ezio e Veronica che mediteranno di punirla. Roberto riuscirà a convincere Anna ad accettare un invito di Salvatore. Adelaide scoprirà che Marco sta corteggiando una ragazza borghese con un secondo fine, mentre Vittorio prometterà ad Agnese di occuparsi di Tina.