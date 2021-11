Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 non mancheranno i colpi di scena. I fan della soap di Rai 1, nel corso degli anni, hanno imparato che tutto è possibile, specialmente quando si parla di Adelaide di Sant'Erasmo. Sin dall'inizio della sesta stagione la contessa è stata piuttosto indaffarata. Da una parte si è ritrovata a dover ospitare la figliastra Flora, che continua a darle preoccupazioni, dall'altra ha cercato di ostacolare la relazione tra Ludovica e Marcello. A proposito della coppia e della contessa, Vanessa Gravina ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e Barbieri e ha anticipato: "Accade qualche cosa tra i due".

Gli attori Vanessa Gravina e Pietro Masotti de Il Paradiso delle signore 6 giocatori a Soliti Ignoti

La storia d'amore tra Ludovica e Marcello è attualmente una delle storyline su cui i fan de Il Paradiso delle signore focalizzano di più la loro attenzione, specialmente da quando la loro unione è ostacolata da Adelaide di Sant'Erasmo. Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere, la contessa non ha mai approvato la relazione tra i due giovani, per via della differenza di ceto sociale, e sta tentando di separarli. A tal proposito, nel corso del preserale Soliti Ignoti del 31 ottobre, Pietro Masotti e Vanessa Gravina, interpreti di Barbieri e della contessa, hanno partecipato al gioco televisivo e hanno colto l'occasione per rilasciare qualche anticipazione riguardo al rapporto tra i due personaggi.

"Io sono un po' nemica di Marcello, perciò abbiamo deciso di venire insieme", ha spiegato ironicamente l'attrice che, per un’oretta, ha smesso i panni di Adelaide per provare a vincere una cifra da devolvere in beneficenza.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, l'attrice di Adelaide: 'Accadrà qualcosa con Marcello'

Nel corso della puntata di Soliti Ignoti trasmessa il 31 ottobre, Amadeus ha ospitato i due noti attori de Il Paradiso delle signore, Vanessa Gravina e Pietro Masotti.

Tra i personaggi che interpretano, come i telespettatori sanno, non corre buon sangue per via di Ludovica Brancia e della sua relazione con l'ex galeotto, non approvata dalla contessa di Sant'Erasmo. L'attrice milanese che interpreta quest'ultima ha svelato: "Accadrà qualcosa con Marcello". Con quest'affermazione, che ha spiazzato i fan della soap, sono nati degli interrogativi: cosa avrà voluto dire?

Che risvolti ci saranno tra Barbieri e la nobildonna?

'Storie più avvincenti' rivela Vanessa Gravina sulla nuova stagione de Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle signore 6 sta continuando ad appassionare milioni di telespettatori. Lo dimostrano i dati di ascolto che giornalmente registrano una media del 19% di share, raggiungendo alcune volte punte del 20%. A proposito del successo della soap attualmente in onda su Rai 1 alle 15:55, Vanessa Gravina ai Soliti Ignoti ha rivelato: "La stagione sta andando bene, le storie sono più avvincenti e appassionanti". Infatti, stando alle anticipazioni, le trame si intrecceranno in maniera intricata nelle prossime puntate, non solo per Adelaide, Marcello e Ludovica, ma anche per i Colombo e per la famiglia Amato.