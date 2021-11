Alex Belli perde le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'attore, in queste ultime ore, si è reso protagonista di un episodio che non è passato inosservato sul web, dato che ha sbottato duramente per un piatto cucinato male che gli è stato messo da parte dagli altri inquilini della casa di Cinecittà.

Bufera al GF Vip: Alex perde le staffe per un piatto cucinato male

Nel dettaglio, Alex Belli dopo essere uscito dal confessionale si è recato in cucina per fare il suo pasto ma la reazione non è stata per niente positiva.

Il motivo?

Alex si è trovato di fronte ad un piatto cucinato male e servito peggio e tale situazione gli ha fatto perdere il controllo della situazione, al punto da avere una durissima reazione contro le inquiline che in quel momento erano presenti in cucina.

"Ma cos'è questa roba qua? Chi l'ha fatta questa roba?", ha sbottato Alex mentre Miriana Trevisan provava a spiegare cosa era successo, scusandosi con Belli.

'Mi prendete per i fondelli?' sbotta Alex contro le gieffine

"Ma secondo te posso mangiare una roba del genere?", ha proseguito ancora l'attore visibilmente furioso per il piatto che gli avevano messo da parte.

"Dai ragazzi, ma mi prendete per i fondelli? Io vi presento dei piatti così?", ha sentenziato Alex.

Insomma il piatto venuto male ha fatto perdere le staffe ad Alex Belli che, questa settimana, è stato al centro di altre polemiche che sono nate nella casa del Grande Fratello Vip.

La battuta di Alex su Manuel accende polemiche al GF Vip

In primis l'attore è stato duramente criticato e attaccato sui social per la sua battuta di cattivo gusto fatta sul conto di Manuel Bortuzzo, tanto da ironizzare sulla sua disabilità.

Parole che hanno indispettito il pubblico social, al punto che in moltissimi hanno chiesto alla produzione di procedere con la squalifica immediata dal cast del GF Vip.

Anche lo staff di Manuel Bortuzzo non l'ha presa per niente bene. Sui social, infatti, hanno chiesto espressamente alla produzione di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Alex, mentre il papà di Manuel ha tacciato l'attore di aver fatto una vera e propria "caduta di stile".

Lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli: rissa sfiorata nella casa del GF Vip 6

Ma questo non è stato l'unico polverone nato intorno ad Alex questa settimana. L'attore è stato anche al centro di una accesissima lite nata in casa con Aldo Montano, che stava per tramutarsi in una vera e propria rissa.

I due sono arrivati ai ferri corti dopo che, il campione olimpico, ha avuto modo di vedere un filmato di Belli che sparlava di lui nel confessionale e non l'ha presa per niente bene.

Da qui la decisione di Montano di affrontarlo "faccia a faccia" ma durante il confronto i toni si sono surriscaldati fin troppo e tra i due inquilini del GF Vip stava per scattare lo scontro fisico.