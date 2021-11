Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Eda ha sposato Deniz convinta che sia un falso matrimonio, ma in realtà l'amico ha organizzato tutto affinché le nozze siano valide e poi farà perdere le sue tracce.

Poco dopo, la ragazza scoprirà l'inganno di Deniz e cercherà di mettersi in contatto con lui, ma siccome la ragazza non riuscirà a rintracciarlo deciderà di andare a cercarlo di persona insieme a Serkan.

Intanto, quest'ultimo vorrebbe approfittare della festa all'Art Life per fare la proposta di matrimonio a Eda. Nel frattempo però Melo scoprirà che Selin è in dolce attesa e lo riferirà subito alla Yildiz.

Quest'ultima, quindi, quando riceverà la proposta del Bolat deciderà di rifiutarla perché non gli sembrerà giusto accettare prima che l'uomo sappia che la sua ex aspetta un figlio da lui.

Deniz organizzerà tutto affinché le nozze con Eda siano valide

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Aydan si ritroverà a dover affrontare il proprio passato. Infatti, il suo primo amore Kemal verrà a conoscenza del divorzio tra i Bolat e quindi ne approfitterà per andare a fargli visitare. Inoltre, l'uomo per l'occasione comincerà a corteggiare la madre di Serkan.

Nel frattempo, Eda sarà convinta di celebrare un falso matrimonio e per questo motivo si sposerà con Deniz. Quest'ultimo però avrà organizzato tutto affinché le nozze con la giovane protagonista siano valide. Subito dopo, Deniz farà perdere le proprie tracce. Quando Eda scoprirà l'inganno lo proverà a chiamare telefonicamente, ma l'uomo non sarà raggiungibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, la donna deciderà di andare a cercarlo di persona insieme a Serkan.

Quando i due protagonisti riusciranno a raggiungere Deniz, verranno rinchiusi all'interno di un garage da Erdem.

Serkan vorrà fare la proposta di matrimonio ad Eda

Successivamente, Aydan, Ayfer e Seyfi riusciranno a rintracciare Deniz e lo porteranno a casa.

Poi, Seyfi, per evitare che il giovane fugga deciderà di offrirgli un drink al cui interno ci sarà la miscela che Ayfer di solito utilizza per dormire. Seyfi però non sarà a conoscenza che la donna aveva sciolto all'interno del drink una scatola intera di sonniferi.

Intanto, durante la festa che verrà organizzata all'Art Life, Serkan vorrà chiedere a Eda di sposarlo. Nel mentre però, Melo scoprirà che Selin sarà in dolce attesa e così correrà subito a dirlo a Yildiz poco prima della festa. La giovane protagonista rimarrà senza parole di fronte a questa rivelazione e sarà ancora sconvolta anche quando arriverà all'Art Life.

Intanto, in azienda ci sarà Serkan che quando vedrà Eda gli farà la proposta di matrimonio. La protagonista però non accetterà, in quanto Bolat non è ancora a conoscenza di aspettare un figlio dalla sua ex Selin.