Continuano le anticipazioni sulla soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. La fiction, tra le più seguite dal pubblico italiano, è pronta a riempire i pomeriggi dei fan con nuovi episodi ricchi di sorprese, che vedono coinvolti in primis Salvatore, infatti il ragazzo teme che la madre possa scoprire la sua storia con Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata del 30 Novembre

Nel corso dell'episodio 57 de Il Paradiso delle Signore, Tina, dopo essere venuta a conoscenza di quanto accaduto tra la madre e il capo magazziniere del Paradiso, non riesce a nascondere il proprio disagio quando si trova faccia a faccia con Armando e si domanda come dovrebbe comportarsi da ora in avanti.

Marco ha appena iniziato a lavorare all'interno della redazione del Paradiso e Gemma è più che felice per il suo amato, visto che avrà la possibilità di vederlo anche durante il lavoro. Stefania, dal canto suo, non sembra per niente gradire la scelta di Vittorio e si domanda quale possa essere stato il motivo che lo ha indotto ad assumere il giovane di Sant'Erasmo come giornalista del Paradiso.

Nel frattempo Gloria nota che Ezio è molto gioioso nel vivere in compagnia della sua nuova famiglia e per questa ragione la donna è turbata e si sente molto triste.

Salvatore invita Anna e la madre al cinema

Salvatore, preoccupato che Agnese possa scoprire della sua relazione con Anna, decide di giocare d'anticipo organizzando una serata al cinema con entrambe e avere così la possibilità di uscire allo scoperto prima che qualcuno faccia una soffiata alla madre rischiando di creare difficoltà nella relazione.Come reagirà la madre quando il figlio le paleserà la verità sul suo rapporto con Anna?

Il Paradiso Delle Signore: cosa è accaduto nella puntata precedente

Durante l'episodio precedente de Il Paradiso delle Signore, il numero 56, Tina non riesce a trattenere la verità in merito a ciò che ha visto e ha confessato alla madre di essere a conoscenza del suo tradimento con Armando. Agnese, dal canto suo, teme che anche Salvatore possa essere al corrente della notizia.

Intanto al Paradiso c'è molta agitazione per la presentazione della nuova collezione di Flora. Le Veneri del Paradiso saranno in prima linea per indossare i modelli dell'evento e Vittorio ha proposto a Tina di essere la madrina dell'evento.

Adelaide invece, dopo aver scoperto la riapertura del caso Ravasi, tiene sotto costante osservazione Flora, la quale sta sempre più entrando nella verità di quanto accaduto. Per sua fortuna, Adelaide riesce a intercettare un telegramma inviato da Cosimo, rallentando le indagini di Flora su suo padre.