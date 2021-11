Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 15 al 19 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Agnese, dopo aver scoperto il tradimento del marito, non riuscirà a perdonare il marito. La donna, decisa a non soprassedere, dirà al coniuge di organizzarsi quanto prima per lasciare la loro casa. Giuseppe non vorrà affatto assecondare la richiesta della consorte, dato che non vuole rinunciare ai suoi figli. Pertanto, per dimostrare loro di essere un buon padre, cercherà di ottenere il loro consenso ancor più di prima.

Tuttavia, aldilà delle apparenze, continuerà a mentire ai due ragazzi, non raccontando loro di aver avuto un figlio, nato da una relazione extraconiugale. Agnese, al contempo, confiderà le sue pene ad Armando, il quale reagirà piuttosto male nell'apprendere che Amato senior abbia tradito la moglie. Giuseppe, convito che Ferraris abbia manipolato la moglie affinché non lo perdonasse, mediterà vendetta contro di lui.

Il Paradiso, episodi 15-19 novembre: Agnese non perdona Giuseppe

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso in onda sino al 19 novembre rivelano che Agnese, una volta appreso il tradimento del marito, sarà decisa a non perdonarlo. La donna ha soprasseduto già diverse volte, pur di salvare il suo matrimonio.

Tuttavia, questa volta metterà il marito alla porta, intimandogli di organizzarsi in breve tempo per lasciare la loro abitazione. Giuseppe, al contempo, non vorrà rinunciare ai suoi figli, né tanto meno ad Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso fino al 19/11: Giuseppe intenzionato a partire

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmessi dal 15 al 19 novembre Giuseppe farà in modo di ottenere il consenso dei figli ancor più che in passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allo stesso tempo cercherà anche di riconquistare la fiducia della moglie. Agnese, a tal proposito, porrà il consorte dinanzi ad un bivio: se vuole restare in famiglia, dovrà raccontare ai figli il suo segreto. Tuttavia Giuseppe non avrà il coraggio di svelare ai due giovani di aver tradito la loro madre. L'uomo deciderà di partire, dicendo a Tina e Salvatore di voler andare in Germania per motivi lavorativi.

Spoiler Il Paradiso 15-19/11: Amato senior contro Ferraris

Agnese, intanto, distrutta dalla questa situazione, finirà per aprirsi con il fidato Armando. Il magazziniere non sarà affatto contento nell'apprendere che Amato abbia fatto soffrire la consorte. Giuseppe, al contempo, sarà fermo nella sua scelta di lasciare Milano, difatti rassegnerà le dimissioni dal suo incarico. Prima di partire per la Germania, Amato inizierà a covare sempre più rabbia nei confronti di Ferraris. L'uomo è convinto che sia stato il suo rivale a persuadere la moglie a non perdonarlo. A questo punto, Giuseppe inizierà a meditare vendetta nei confronti del magazziniere, ai suoi occhi "colpevole" di avergli portato via la consorte. Tuttavia, gli spoiler dei prossimi episodi sono criptici, e non anticipano, se e in che modo Amato senior si vendicherà del rivale.