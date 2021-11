Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha avuto come ospiti Carlo Verdone e Luciana Littizzetto. L'attore romano si è raccontato alla conduttrice, confessando di non avere paura della solitudine, in quanto non si sentirebbe mai solo. Il cognato di Christian De Sica ha detto di avere molte conoscenze, ma i veri amici sono pochi. Verdone, inoltre, è reduce dal suo ultimo lavoro: Vita da Carlo. il serial, in dieci episodi, è disponibile su Prime Video dallo scorso 5 novembre. Riguardo a Luciana Littizzetto, la comica torinese ha interagito con Venier tramite videocollegamento.

Luciana ha citato Barbara D'Urso dicendo: "Salutiamo Barbarona". "Zia Mara" è rimasta in silenzio dopo le parole di Littizzetto, palesando un'espressione sbigottita sul volto.

Domenica In: Carlo Verdone si racconta

Ospite a Domenica In, Carlo Verdone è stato intervistato da Mara Venier. L'attore romano ha parlato della sua vita privata e del suo essere interiore. Carlo ha dichiarato: "Non ho paura della solitudine. Non mi sento mai solo. Ho tante conoscenze ma i veri amici sono pochi e questi compensano i falsi amici". C'è stato tempo anche per spendere qualche parola sul suo ultimo lavoro, Vita da Carlo, serie di dieci episodi trasmessa su Prime Video.

Vita da Carlo parla di Carlo Verdone, della sua immagine pubblica e del rapporto con la sua famiglia e con gli altri.

La storia, a detta dello stesso attore, è in parte vera e in parte inventata. Vita da Carlo è la storia di un personaggio famoso, con tutti i pro e i contro del caso. Carlo Verdone ha dichiarato di essere una persona molto disponibile con tutti, aperta con i fan e sempre pronto ad aiutare. Carlo ha raccontato come ultimamente molti suoi fan non vogliano più fare selfie con lui, ma veri e propri video, in cui loro sono i registi.

Luciana Littizzetto mette in imbarazzo Mara

Mara Venier ha poi avuto un collegamento con Luciana Littizzetto. La comica torinese ha parlato di sé nel corso di una lunga intervista. Luciana ha simpaticamente detto di essere in una sorta di sgabuzzino, ma di essere comunque pronta per Mara, in quanto "ho messo le luci della D'Urso, me le sono fatte sparare in faccia".

Quando però la comica ha mandato un saluto alla conduttrice Mediaset chiamandola "Barbarona" in studio è piombato il silenzio. Chiaro l'imbarazzo da parte di Mara Venier. Alla fine Luciana ha cercato di smorzare la tensione ricordando alla conduttrice come dovrebbero vedersi, ma alla fine lei è presa sempre da qualche impegno.

Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi

Anche la conduttrice di Storie italiane, Eleonora Daniele, ha presenziato a Domenica In. La donna di spettacolo ha ricordato suo fratello Luigi, deceduto nel 2015. Luigi era autistico ed Eleonora ne ha approfittato per parlare anche di questo argomento. La giornalista ha dichiarato che sono presenti tante difficoltà dietro il mondo dell'autismo e suo fratello era un autistico grave. Tuttavia, Luigi era anche un ragazzo sorridente tuttavia. Eleonora ha ricordato il giovane definendolo "un'anima speciale".