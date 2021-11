Imma Tataranni è una delle fiction più apprezzate dal pubblico italiano degli ultimi anni. La serie, giunta alla seconda edizione, vede protagonista Immacolata Tataranni, un integerrimo sostituto procuratore. La fiction mescola toni noir a vicende rosa: omicidi misteriosi da risolvere si intrecciano alla complicata vita familiare della protagonista. L'ingombrante suocera e la spassosa madre di Imma sono personaggi macchiettistici, che conferiscono una nota comica alla serie.

Tuttavia, i vertici Rai hanno deciso di dividere in due blocchi gli episodi che compongono la seconda stagione.

I telespettatori, dopo la quarta puntata a data in onda su Rai 1 la settimana scorsa, ora si domandano quando andranno in onda gli episodi che mancano all'appello.

Massimiliano Gallo, attore che nella fiction presta il volto a Pietro De Ruggeri, ha svelato che le nuove puntate torneranno sul piccolo dopo gennaio 2022.

Imma Tataranni, la seconda stagione divisa in due parti

Imma Tataranni è tornata in onda dopo due anni dalla fine della prima stagione. Un ritorno molto gradito dal pubblico, che era rimasto fortemente colpito dalle vicende del sostituto procuratore. Complice la bravura dell'attrice protagonista, Vanessa Scalera, che ha saputo cogliere tutte le sfaccettature del suo personaggio.

Tuttavia, nonostante il successo della serie, i vertici Rai hanno deciso di dividere in due parti questo secondo capitolo.

Una scelta insolita, dovuta probabilmente ai tempi delle riprese. Difatti, quattro episodi sono andati in onda dal 26 ottobre al 9 novembre, mentre per vedere gli altri quattro bisognerà attendere il 2022.

Imma Tataranni, l'interprete di Pietro: 'Le altre puntate in onda dopo gennaio'

Massimiliano Gallo, interprete di Pietro, ha svelato qualche dettaglio riguardo la messa in onda dei restanti episodi di Imma Tataranni.

"Ci sono quattro nuove puntate che andranno in onda dopo gennaio, ma è la Rai che deciderà" ha dichiarato l'attore napoletano nel corso di un'intervista.

Dunque, stando a quanto affermato dall'attore, il prosieguo della fiction potrebbe andare in onda già a partire dal mese di febbraio. Tra l'altro, è da ricordare che il Festival di Sanremo funge molto spesso da traino e sponsor per le migliori fiction targate Rai, che vanno in onda nelle settimane successive.

In attesa di avere notizie certe riguardo alla data di ritorno della serie sul piccolo scherzo, già circolano delle anticipazioni sull'evoluzione del rapporto fra la protagonista ed il marito.

Alessio Lapice svela delle anticipazioni sulle nuove puntate di Imma Tataranni

L'attore campano Alessio Lapice, che in Imma Tataranni veste i panni del maresciallo Calogiuri, ha svelato qualche anticipazione riguardo ai nuovi episodi.

Stando a quanto dichiarato da Lapice, il matrimonio fra il magistrato e suo marito Pietro sarà messo a dura prova dal suo personaggio.

Difatti, la dottoressa ha già da tempo un'infatuazione per il maresciallo Calogiuri, tuttavia finora ha resistito per salvare la sua famiglia.

Nei prossimi episodi l'innamoramento per il giovane carabiniere potrebbe però portarla a mettere in discussione il suo rapporto coniugale. Tra l'altro, sul finire della quarta puntata, lo stesso Pietro ha seguito la moglie perché insospettito da alcuni atteggiamenti della donna, venendola entrare in casa di Calogiuri: questo potrebbe indurlo a pensare che la consorte lo stia già tradendo, anche se in realtà si trattava di un'importante faccenda di lavoro.