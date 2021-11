Innumerevoli novità caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere dal 22 al 26 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera made in Spagna raccontano che Laura Alonso ucciderà Javier Velasco per salvare Genoveva. Cinta Dominguez, invece, invierà una lettera a Bellita e José Miguel.

Una vita, puntate 22-26 novembre: Laura uccide Velasco con un colpo di pistola

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate da lunedì 22 a venerdì 26 novembre sui teleschermi italiani segnalano che Velasco si vendicherà del tentato avvelenamento da parte di Genoveva, rincorrendola con un attizzatoio per ucciderla.

Fortunatamente le intenzioni del losco avvocato verranno fermate da Laura, che gli sparerà un colpo d'arma da fuoco alla schiena che si rivelerà mortale.

La Salmeron, a questo punto, libera racconterà a Felipe che sono marito e moglie dopo averlo accolto a casa. Qui, la darklady farà credere all'Alvarez Hermoso di essere una famiglia felice, tanto che quest'ultimo crederà di essere in luna di miele. Per questo motivo, la donna chiederà agli amici e ai domestici di non raccontare niente al marito in quanto i medici gli hanno proibito di avere contatti con estranei.

Il finto dottor Puerta viene arrestato grazie a José Miguel

Nelle puntate 22-26 novembre di Una vita, Anabel informerà Camino che ora sono sorellastre visto che suo padre si è sposato con Felicia.

Inoltre, la Bacigalupe sarà oggetto delle avance di Miguel. José Miguel, invece, riuscirà a far arrestare il finto dottor Puerta grazie all'aiuto di Jacinto. Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia.

Bellita, intanto, interromperà la sua esibizione canora dopo aver accusato dei nuovi problemi alle corde vocali.

Sabina riuscirà a conquistare i domestici, cucinando delle pietanze per loro.

Cinta spedisce una lettera a Bellita

Allo stesso tempo, Cinta spedirà una lettera ai suoi genitori ad Acacias 38: un telegramma che commuoverà i coniugi Dominguez. Genoveva permetterà a Felipe di incontrare Ramon. Marcos e Felicia, invece, faranno ritorno dalla luna di miele, mentre Anabel chiederà a quest'ultima di riappacificarsi con Camino.

Maite, intanto, restituirà i soldi avuti in prestito a Liberto per poi annunciare di voler tornare in Francia insieme alla giovane Pasamar. Lolita e Ramon organizzeranno un party in onore dell'elezione di Antonito a deputato.

Felipe, invece, chiederà agli amici cosa pensano di Genoveva, mentre Bellita rinuncerà a sospendere i concerti e accetterà di sottoporsi ad una cura sperimentale per riacquistare la voce. Infine Rosina si insospettirà della scomparsa della Del Campo, tanto da chiedere aiuto a Casilda per far svolgere delle indagini.