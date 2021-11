Cambio programmazione per Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la serie televisiva con protagonista Vanessa Scalera in onda nel martedì sera di Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di questa seconda stagione, rivelano che ci sarà una sospensione dopo la quarta puntata: la seconda serie, infatti, è composta complessivamente da otto nuovi appuntamenti che non andranno in onda tutti nel corso di questo autunno 2021, ma bisognerà attendere un po' di tempo per vedere i restanti quattro.

Cambio programmazione per Imma Tataranni 2: la fiction sospesa dopo la quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Imma Tataranni 2 rivelano che la Rai ha scelto di dividere in due parti questo nuovo capitolo della fiction con Vanessa Scalera, che consta complessivamente di un totale di otto appuntamenti.

Questo primo ciclo di episodi della fiction poliziesca campione di ascolti del prime time di Rai 1, terminerà con la messa in onda della quarta puntata.

Le anticipazioni rivelano che, a tal proposito, la Rai ha optato per un cambio programmazione legato alla messa in onda della terza e quarta puntata della fiction, le quali saranno trasmesse nella stessa settimana.

Ecco quando vanno in onda la terza e quarta puntata di Imma Tataranni 2

Lunedì 8 e martedì 9 novembre, infatti, andranno in onda gli ultimi due appuntamenti di questo primo ciclo di episodi di Imma Tataranni 2, dopodiché la fiction sarà sospesa dal prime time.

Come detto, però, complessivamente mancheranno ancora quattro appuntamenti per portare a termine definitivamente questa seconda stagione, ma bisognerà attendere un po' di tempo prima di vederli in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Imma Tataranni 2 rivelano che, le nuove puntate della seconda stagione andranno in onda soltanto nei primi mesi del 2022, sempre in prime time.

Le nuove puntate di Imma Tataranni saranno in onda nel 2022

Al momento, la messa in onda della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Galli, è prevista a partire dalla prossima primavera e c'è da scommettere che essendo gli ultimi appuntamenti, ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

In attesa di scoprire quello che accadrà nel corso degli ultimi appuntamenti sia del primo ciclo di episodi che del secondo ciclo previsti per la primavera, la Rai si gode il successo della puntata d'esordio della fiction.

Oltre cinque milioni di spettatori hanno atteso il ritorno in grande stile di Imma, la quale ha toccato picchi superiori al 26% di share in prime time e punte di oltre sei milioni e mezzo di spettatori.

Un grande successo per questa fiction ambientata a Matera che ha vinto "a mani basse" la sfida Auditel della prima serata, battendo nettamente il film trasmesso su Canale 5, che invece ha totalizzato solo il 9% di share.