Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di novembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese, molte delle quali avranno come protagoniste le dame del trono over. Occhi puntati su Isabella Ricci che finirà al centro delle polemiche in studio, mentre Ida Platano si ritroverà nuovamente single.

Isabella interessata a Giorgio, ex di Gemma ed è bufera: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di novembre su Canale 5 rivelano che Isabella Ricci si ritroverà al centro di accese discussioni in studio, dopo che in un'intervista ha ammesso di voler conoscere l'ex fidanzato di Gemma Galgani.

Trattasi del cavaliere Giorgio Manetti, con cui Gemma ha condiviso un lungo pezzo della sua storia ormai decennale nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Isabella, infatti, non ha nascosto che Giorgio Manetti, da come lo ha conosciuto in televisione, potrebbe essere il suo uomo ideale, motivo per il quale ha aggiunto che le avrebbe fatto molto piacere poterlo conoscere meglio.

Ida sceglie Diego e annuncia il suo addio al programma

Frasi che scateneranno il putiferio in studio e c'è da scommettere che tra coloro che non gradiranno queste affermazioni della nuova dama del trono over ci sarà anche Gemma, la quale non ha affatto un buon rapporto con Isabella.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda durante il mese di novembre in prima visione su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende legate alla dama Ida Platano.

Per lei arriverà il momento di voltare pagina e di dedicarsi a una nuova conoscenza. Il cavaliere Diego, infatti, riuscirà a far breccia nel cuore di Ida, al punto che la donna annuncerà di voler lasciare il programma.

Ida e Diego, infatti, arriveranno al punto di annunciare le loro "dimissioni" dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per poter vivere la loro esperienza lontani dalle telecamere.

Diego lascia Ida Platano dopo la scelta: anticipazioni U&D novembre

Tuttavia, gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Ida si ritroverà a fare i conti con una brutta sorpresa dopo quel momento di gioia.

Complici le nuove polemiche che scaturiranno in studio tra Tina e Ida, il cavaliere Diego cambierà idea sulla decisione di uscire dal programma con Platano e così deciderà di non andare più via.

Un colpo di scena a dir poco spiazzante per Ida Platano, che in questo modo verrà lasciata anche da Diego dopo aver vissuto un momento di gioia e felicità.