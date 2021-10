Proseguono le polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e il 29 ottobre c'è stato un duro confronto tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. La showgirl campana è rientrata nella casa di Cinecittà per affrontare la sua "nemica" e farle presente che alcune sue affermazioni proprio non le sono piaciute. Raffaella e Soleil si sono ritrovate così ai ferri corti al punto che la Fico ha annunciato che avrebbero riparlato di queste cose nelle "sedi opportune". Tali affermazioni hanno lasciato incredula Soleil che dopo la puntata ha sparlato di Raffaella con Alex e Davide.

Lo scontro in diretta tra Raffaella Fico e Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, Raffaella Fico ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per rinfacciare a Soleil che alcune sue uscite non le sono proprio piaciute.

In particolar modo ha fatto riferimento al fatidico "bye b..." che Soleil ha esclamato sia nel momento in cui è entrata (rivolgendosi a Raffaella) sia quando l'ha salutata per la sua eliminazione.

Raffaella, da donna e mamma, ha ammesso si essersi sentita ferita e mentre Soleil provava a spiegarle che si tratta di un modo di dire americano decisamente non offensivo, la showgirl campana è rimasta ferma sulla sua posizione, al punto da anticipare all'ex volto di Uomini e donne, che presto ne avrebbero discusso nelle "sedi opportune".

Soleil sparla e critica Raffaella dopo la puntata del GF Vip

In questo modo, quindi, seppur velatamente Raffaella ha fatto sapere a Soleil di volerla portare in tribunale per queste sue affermazioni che ha ritenuto offensive.

Subito dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, Soleil è tornata a parlare di quanto è accaduto e lo ha fatto con Alex Belli e Davide Silvestri.

Sorge, ripensando a quanto era successo in diretta con Raffaella, non ha perso occasione per sparlare della sua "nemica" e per lanciarle nuove frecciatine.

"Ne parleremo nelle sedi opportune? Ma di cosa? Secondo lei un tribunale prende delle cose di questo tipo?", ha sbottato Soleil Sorge aggiungendo poi che Raffaella durante le sue settimane di permanenza nella casa del GF Vip, avrebbe detto cose ben più pesanti.

Raffaella Fico vuole portare in tribunale Soleil Sorge

"Se volessi affrontare cose in sedi opportune, sarei più io che lei", ha sbottato ancora Soleil sentenziando che le accuse e le parole di Raffaella pronunciate durante il confronto avuto in diretta al Grande Fratello Vip sarebbe "no sense".

Davide Silvestri ha rincarato la dose sentenziando che Raffaella è quella che va dicendo a tutti quelli che la attaccano che in realtà non hanno una vita fuori e a quel punto Soleil ha precisato che a lei queste affermazioni le scivolano addosso.