Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air riservano molte sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia su Canale 5, ci sarà un salto temporale di cinque anni: Eda e Serkan saranno ormai lontani e l'imprenditore sarà ignaro del fatto che Yildiz abbia dato alla luce Kiraz (Maya Başol), frutto della loro storia d'amore. Eda tornerà a Istanbul dopo aver vissuto in Italia e si ritroverà a lavorare insieme a Bolat, come una volta. Nel frattempo, nella vita di Serkan entrerà una nuova donna: l'affascinante Deniz Kolcu, interpretata dall'attrice belga Ayşe Akın.

Spoiler Love is in the Air: Serkan conosce Deniz Kolcu

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà la conoscenza di Deniz Kolcu, una donna molto affascinante e intraprendente. Deniz sarà assai determinata nel voler conquistare l'imprenditore e sarà anche appoggiata da Aydan, la quale farà ancora di tutto pur di allontanare suo figlio da Eda.

Intanto anche Eda (Hande Erçel) farà delle nuove conoscenze e dovrà fare i conti con la grande complicità creata con Burak (Sinan Helvacı). Eda ritornerà a Istanbul per un progetto molto importante, dopo essersi laureata in Italia e si ritroverà a lavorare nuovamente presso l'Art Life, al fianco del suo ex fidanzato Serkan.

Quest'ultimo non sarà affatto indifferente al fascino della bella Yildiz e penserà di approfittare del suo ritorno per riavvicinarsi.

Eda nasconde un grande segreto a Serkan

Eda nasconderà un segreto molto grande al suo ex fidanzato Serkan: la donna ha una figlia di nome Kiraz e il padre della bambina è proprio Bolat. Per tale ragione Yildiz non riuscirà ad aprirsi completamente con Serkan e per lei non sarà facile trovare il coraggio di confessare tutta la verità, dopo ben cinque anni.

Nel frattempo Deniz Kolcu, proprietaria dell'hotel di lusso dove alloggiano Eda e la sua famiglia, incaricherà l'Art Life di realizzare un importante progetto. La donna sarà notevolmente attratta da Serkan e deciderà di sedurlo in ogni modo. Nell'impresa, la donna sarà sostenuta da Aydan, la quale sarà molto felice di aiutare la nuova arrivata a conquistare il cuore di suo figlio.

Burak prova a conquistare Eda

Burak sarà determinato a conquistare il cuore della bella Eda e cercherà di sedurla in ogni modo. Yildiz si sentirà molto lusingata e sarà felice di essere di nuovo corteggiata da qualcuno, ma allo stesso tempo non saprà come comportarsi nei confronti dell'uomo, ormai affezionato anche a sua figlia Kiraz.

Infine, si scoprirà che Burak, in realtà è il cugino di Deniz Kolcu, la "nuova rivale" di Eda.