Nella puntata del 19 novembre del Grande Fratello Vip, si è riparlato del "triangolo" composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

L'attore era in attesa di un confronto con la sua compagna all'esterno della casa, ma stavolta ad attenderlo in studio c'era l'opinionista Adriana Volpe, intenzionata a chiarire alcuni punti lasciati in sospeso nel prime time di lunedì scorso. Lei ha negato la validità del matrimonio dell'attore, il quale risentito ha risposto: "Io non ti permetto di entrare dentro nella mia relazione, nel mio amore".

Tanti nodi da sciogliere per Alex e Soleil

Dopo un breve riepilogo delle puntate precedenti tra confronti, polemiche e sospetti su presunte strategie, Alex e Soleil si trovano in Mistery Room per un bilancio di quanto successo negli ultimi giorni.

La fashion blogger chiarisce che attualmente non nutre particolari dubbi sulla sincerità dell'attore, ma allo stesso tempo ammette di aver attraversato un periodo di smarrimento nella casa, ricordando anche esperienze del passato che le hanno generato forti insicurezze nei rapporti di amicizia e non solo. Alfonso Signorini fa notare la particolare sintonia instauratasi tra i due coinquilini, in grado di comprendersi senza bisogno di proferire parola.

Anche Sonia Bruganelli interviene nella questione, suggerendo ad Alex di tornare a fare serenamente il suo percorso nella casa, senza farsi influenzare troppo dalle polemiche.

Alex in attesa di Delia, ma c'è Adriana in studio per lui

Terminato il confronto tra i due, Signorini richiama Alex e gli comunica di dover abbandonare temporaneamente la casa per raggiungere lo studio e chiarire una volta per tutte le cose lasciate in sospeso.

L'uomo pensava probabilmente di dover incontrare finalmente Delia, dopo settimane di incomprensioni: in realtà, ad attenderlo a centro studio c'è l'opinionista Adriana Volpe, che desidera avere un faccia a faccia con lui.

Prima del confronto tra i due, viene mandata in onda una clip nella quale l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi si sfoga in confessionale in seguito alle pesanti critiche ricevute da Adriana Volpe.

L'attore respinge al mittente le accuse di essere un grande stratega e non accetta che anche il matrimonio celebrato con la sua compagna Delia Duran venga messo in dubbio.

Belli e Adriana: lei esprime dubbi sulle nozze con Delia

Finalmente arriva il momento del faccia a faccia tra Alex Belli e Adriana Volpe. A cominciare è l'opinionista, che ripercorre le scene, pubblicate sui social network, del matrimonio tra l'attore e Delia Duran alle Maldive. Una celebrazione che, secondo Volpe, non avrebbe in realtà alcuna valenza, né civile né religiosa alla luce del fatto che sia Alex che la sua compagna risultano ancora non ufficialmente divorziati dai rispettivi matrimoni precedenti.

Alex sostiene di aver già chiarito ampiamente i dettagli della sua storia con Delia, rivendicando il proprio amore incondizionato per lei e pregando Adriana di non interferire più nella loro relazione sentimentale.

"Abbiamo vissuto cose incredibili e io non ti permetto di entrare dentro nella mia relazione, nel mio amore, nell’amore indissolubile che ho per Delia e continuerò a ripeterlo”, conclude Belli.