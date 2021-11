Le avventure dello sceneggiato turco Love is in the air stanno continuando a far vivere delle intese emozioni al pubblico italiano. Dalle anticipazioni riguardanti i colpi di scena che si verificheranno nel corso dell’episodio, che andrà in onda su Canale 5 il 1 dicembre 2021, si evince che, dopo il salto temporale che ha segnato l'inizio della seconda stagione, i telespettatori vedranno un primo litigio tra i due protagonisti assoluti: Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ed Eda Yildiz (Hande Erçel).

L’imprenditore e la giovane architetta paesaggista, durante una loro conversazione, e mentre prenderanno un caffè, avranno uno scontro inevitabile, e si diranno parole per niente piacevoli che faranno male a entrambi.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 2 dicembre: Aydan e Kemal iniziano la convivenza, Serkan deve trasferirsi a New York

Nella centoquarantacinquesima puntata in programma mercoledì 1° dicembre a partire dalle ore 16:55 circa, nella tenuta dei Bolat avranno luogo dei festeggiamenti per la storia d’amore di Aydan (Neslihan Yeldan) e Kemal (Sinan Taymin Albayrak): per la precisione, i due, dopo il ritorno di fiamma, celebreranno l’inizio di una convivenza. L’ex moglie di Alptekin (Ahmet Somers) però continuerà a tenere all’oscuro il figlio Serkan della natura del suo rapporto con la sua vecchia fiamma.

Intanto, a proposito del ricco imprenditore, dopo aver rivisto Eda a Sile, Kiraz (Maya Başol) si deciderà a trasferirsi a New York per tre mesi.

A questo punto, Aydan tramite una conversazione telefonica con il figlio apprenderà che c’è stato un cambio di programma, poiché non sarà più in procinto di lasciare Istanbul a causa di un disguido.

La signora Bolat caccia di casa Kemal, Eda a Serkan si dicono tutto ciò che non si sono detti

La felicità tra la signora Bolat e Kemal purtroppo avrà breve durata, visto che quest’ultimo verrà cacciato via di casa: colui che ha salvato la vita a Eda darà un ultimatum alla compagna, dicendole che è arrivato il momento per uscire allo scoperto e obbligandola a mettere al corrente suo figlio Serkan della loro liaison amorosa.

Nel frattempo, l’imprenditore ed Eda, quando passeranno del tempo insieme, parleranno di ciò che è successo ai loro amici negli ultimi anni: quest’ultima e l’imprenditore finiranno per discutere nell’istante in cui il loro dialogo virerà sul personale. In particolare la giovane Yildiz, diventata ormai un architetto paesaggista, e Serkan, si feriranno a vicenda, non appena trovato il coraggio di liberarsi, tirando fuori tutto ciò che non si sono mai detti.