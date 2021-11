Continua su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, Salvatore Amato proporrà alla famiglia di trasferirsi in Germania per il Natale, ma quando scoprirà da sua sorella Tina della relazione esistente tra Agnese e Armando fuggirà via di casa. Inoltre la sfilata per la presentazione della nuova collezione di Flora si rivelerà un successo, mentre Stefania non sopporterà la presenza di Marco nella vita di Gemma.

Vittorio vuole che Tina sia la madre dell'evento

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 29 novembre, Tina confesserà alla madre di averla scoperta mentre si baciava con Armando e Agnese temerà che anche Salvo sappia della sua relazione. Intanto in sartoria tutti saranno in fermento per la nuova collezione e Vittorio darà l'incarico alle Veneri di sfilare davanti alla stampa. Il Conti vorrà che Tina faccia da madrina all'evento. Inoltre Flora contatterà Cosimo per avere notizie sul padre, ma Adelaide fermerà in tempo il telegramma di risposta del Bergamini.

Nell'episodio di martedì 30 novembre, Tina avrà difficoltà ad interfacciarsi con Armando, dopo che l'uomo ha baciato la madre.

Nel frattempo Gemma apprenderà che Marco lavorerà al Paradiso come collaboratore della rivista e non potrà che essere felice di questo. Stefania invece non tollererà la presenza del ragazzo e si chiederà il motivo per cui Vittorio lo ha assunto. In tutto questo Gloria noterà Ezio molto felice con la sua nuova famiglia e sarà triste.

Salvo propone alla famiglia di passare il Natale in Germania

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 1 dicembre, Agnese giurerà a Tina che non si vedrà più con Ferraris. La giovane Amato si confronterà direttamente con l'uomo. Intanto si avvicinerà sempre di più l'evento che vedrà Flora presentare la nuova collezione e Vittorio spronerà le Veneri a dare il massimo per rendere tutto quanto più bello.

Inoltre Irene ha paura che Gemma possa farla separare da Stefania, mentre Salvo proporrà alla famiglia di trascorrere il Natale in Germania con Giuseppe.

Nella puntata di giovedì 2 dicembre, Agnese non saprà più come mentire al figlio in merito al padre. Nel frattempo la sfilata dei modelli di Flora si riveleranno un grande successo e le Veneri riceveranno numerosi applausi. Vittorio e Tina saranno sul punto di baciarsi, ma verranno interrotti. In tutto questo Adelaide non riuscirà a fidarsi di Flora, con Umberto che invece si consolerà con la Contessa, giusto per non pensare all'affascinante Ravasi.

Tina dice a Salvo che tra la loro madre e Armando c'è una storia

In base agli spoiler di venerdì 3 dicembre, Stefania ha scelto in merito alla proposta fattole dal padre di trasferirsi con la sua nuova famiglia.

Gemma invece tenterà di non cedere all'invito di Marco, ma non ci riuscirà. Infine Salvo ascolterà un dialogo tra Don Saverio e Armando e inizierà a capire che tra il Ferraris e la madre possa esserci una storia. Chiederà pertanto conferma a sua sorella Tina, la quale gli dirà tutta la verità e Amato infuriato andrà via da casa.