Lunedì 29 novembre ha inizio una nuova settimana in compagnia della serie televisiva di Rai Uno, "Il Paradiso Delle Signore" che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio numero 56 pongono l'accento sul legame sempre più stretto tra i personaggi di Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi). I due innamorati sarebbe pronti a vivere la loro relazioni ma nuovi ostacoli potrebbe far crollare le certezze della coppia, come già avvenuto in passato. Per molto tempo hanno dovuto far finta di niente a causa del ritorno improvviso di Salvatore (Nicola Rignanese).

Dopo la partenza per la Germania del marito, Agnese e Armando hanno ritrovato la passione persa. Agnese aveva deciso di fare un passo indietro in virtù dei vincoli matrimoniali e della sua devozione nei confronti dei valori ecclesiastici. Allo stesso tempo alla madre di Tina (Neva Leoni) erano sconosciuti i segreti del marito, tra cui il figlio avuto da un rapporto extraconiugale. Dopo tutti questi ostacoli, Agnese e Armando riescono a riavvicinarsi ma sarà difficile spiegare la realtà dei fatti ai figli.

Tina si accorge della vicinanza tra Armando e la madre

In particolare Tina vedrà il bacio tra i due e lo considererà un tradimento nei confronti di Giuseppe. La cantante deciderà di non tenere serbato quanto visto alla madre e deciderà di parlare della situazione con la diretta interessata nell'intento di comprendere cosa stia accadendo.

L'ex compagna di Sandro Recalcati si deciderà ad avere un confronto con la madre, mentre Agnese dimostrerà di essere confusa. Nell'animo della donna sorgerà un dubbio: vorrà evitare che il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) possa venire a conoscenza della vicenda. La sarta sarà timorosa di come possa reagire il barista di fronte a una simile notizia tenuta nascosta da molto tempo.

Nel frattempo, nell'appuntamento di lunedì 29 novembre, ci sarà grande fermento per la presentazione della nuova collezione. Vittorio avrà in mente un'organizzazione impeccabile con l'intento di far risaltare la bellezza delle Veneri. Il dottor Conti comunicherà alle ragazze che saranno loro a sfilare dinanzi ai giornalisti e indosseranno i nuovi modelli realizzati da Flora.

La contessa intercetta il telegramma di Cosimo

Un'altra idea del marito di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) riguarderà il ruolo da affidare a Tina. Vittorio sarà in procinto di chiedere alla cantante di avere il ruolo di madrina dell'evento. Nel frattempo le vite di Adelaide e Flora si intrecceranno avvicinando lo scontro imminente tra le due rivali. La contessa si accorgerà del piano organizzato da Flora per scoprire la verità sulla morte di Achille e della corrispondenza della giovane donna con Cosimo Bergamini. Arriverà il telegramma indirizzato a Flora da parte di Cosimo ma Adelaide prima del tempo si impossesserà dell'oggetto.