Molti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air in onda dall'8 al 13 novembre su Canale 5. Gli spoiler della serie tv segnalano che Engin crederà che Piril sia morta. Eda Yildiz, invece, si rifiuterà di sposare Serkan Bolat dopo una scoperta.

Anticipazioni Love is in the air: puntate da lunedì 8 a sabato 13 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 8 a sabato 13 novembre, rivelano che Eda e Serkan decideranno andare a cercare Deniz, dopo che questi si è reso Irraggiungibile telefonicamente.

Ma l'architetto si troverà in difficoltà, tanto da chiedere aiuto a Erdem, che riuscirà a portare a termine l'impresa.

Intanto, Aydan si scontrerà con il suo passato. Il suo primo amore andrà a trovarla a casa dopo aver scoperto che ha divorziato da Alptekin. Neanche a dirlo, la donna rimarrà sconvolta dall'incontro con Kemal, tanto da chiedere aiuto a Ayfer.

Più tardi, le due consuocere aiuteranno i loro figli a rintracciare Deniz. Ayfer, Aydan e Seyfi, infatti, troveranno Sarachan nascosto in una caffetteria. I tre, a questo punto, decideranno di portare l'uomo a casa dove gli somministreranno una tazza di té adulterata con dei sonniferi. Per questo motivo, il barista crollerà in un sonno profondo.

Engin crede che Piril sia morta

Nelle puntate 8-13 novembre di Love is in the air, Serkan inizierà a nutrire dei sospetti sull'ingresso di Kemal in un lavoro con Eda, che invece crederà che si tratti di un brav'uomo, visto che gli ha salvato la vita in mezzo al mare. Intanto, il socio maggioritario di Ates inizierà a fare una corte spietata ad Aydan, che invece cercherà di allontanarlo in tutti i modi.

Engin correrà in ospedale dopo aver saputo che la moglie è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per questa ragione, l'architetto crederà che Piril sia morta dopo aver visto il corpo di una donna sotto un lenzuolo. Ma ecco che l'amico di Serkan scoprirà che sua moglie ha riportato solo delle lievi contusioni.

Eda rifiuta la proposta di nozze di Serkan

Melo, invece, rivelerà a Eda che Selin è in attesa di un bambino poco prima di partecipare alla festa dell'Art Life, dove Bolat ha intenzionate di chiederle la mano. Yildiz, a questo punto, si precipiterà dalla Pr che confermerà la lieta notizia. Atakan, infatti, ammetterà di essere incinta di Serkan, sebbene voglia crescere la prole da sola.

Intanto, l'architetto chiederà a Yildiz di sposarlo durante il ricevimento all'Art Life. Ma ecco che la fioraia rifiuterà la proposta di nozze in quanto vuole che prima sappia della gravidanza di Selin. Ovviamente, Bolat non capirà il motivo di tale rifiuto, tanto da chiedere spiegazioni alla Pr.

Aydan sfogherà la sua rabbia contro Kemal, prendendo a pugni la sua foto dopo aver scoperto che Eda ha rifiutato le nozze con suo figlio. Infine, Yildiz apparirà disperata, tanto che Melo e Ceren cercheranno di tirarle su il morale andando a bere una bevanda insieme.