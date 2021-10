Interessanti novità accadranno durante gli episodi di Love is in the air previsti dall'1 al 6 novembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato turco narrano che Eda Yildiz scoprirà che Deniz Sarachan l'ha incastrata in un matrimonio legale, dopo che Serkan Bolat recupererà la memoria.

Anticipazioni Love is in the air episodi dall'1 al 6 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air sugli episodi previsti dall'1 al 6 novembre rivelano che Serkan dovrà vedersela con un numeroso gruppo di giornalisti che non avranno intenzione di lasciarlo in pace.

Inoltre subirà un grosso rimprovero da parte di Selin, non affatto contenta per il fatto che abbia sfilato con l'ex per un cliente. Il figlio di Aydan apparirà sconvolto anche per il fatto che Eda sposi davvero Deniz e tutto peggiorerà quando la stilista Sevim giungerà in ufficio con l'abito da sposa per la ragazza. Intanto Yildiz sarà molto indecisa sul da farsi.

Aydan licenzierà Seyfi per aver tradito la sua fiducia, mentre Ayfer sarà molto preoccupata per l'imminente matrimonio della nipote con il barista. Per questo motivo la signora Bolat proporrà all'amica di studiare un modo per riavvicinare Serkan a Eda. Le due aggiungeranno un mix di erbe, consigliate dall'amica erborista di Seyfi, alla torta e il tè da servire all'architetto e alla fioraia.

Aydan vuole che Serkan impedisca le nozze di Eda

Nei prossimi episodi di Love is in the air, Selin apparirà pazza di gelosia nei riguardi di Serkan, tanto da prendere Eda per i capelli. Inoltre continuerà a portare avanti il suo vile piano grazie all'aiuto di Deniz.

Intanto qualcuno invierà un messaggio a Piril per farle sapere che suo marito ha una tresca, mentre Ayfer e Aydan riusciranno a costringere Eda e Serkan a passare del tempo insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due finiranno per mangiare la torta e il tè preparati con la miscela rilassante, che farà effetto sul loro umore. Entrambi, infatti, inizieranno a ridere e parlare fino a quasi baciarsi. Purtroppo Ayfer e l'amica, alterate anche loro dalla miscela di erbe, sciuperanno il loro incantesimo d'amore.

Ferit, invece, non negherà a Selin di aver mandato gli scatti del suo bacio con Deniz a Serkan.

Il giorno dopo Ayfer e le amiche aiuteranno Eda a indossare l'abito da sposa, mentre Aydan cercherà di convincere il figlio a fare qualcosa per impedire le nozze.

Deniz confessa a Yildiz che il loro matrimonio è legale

Ayfer apparirà disperata nonostante sia a conoscenza del fatto che si tratti di un finto matrimonio e anche Eda sarà assalita dai dubbi prima di avviarsi sull'altare. Serkan, invece, verrà coinvolto in una rissa in un bar, dove recupererà la memoria grazie a un pugno sul volto. Di conseguenza l'uomo si precipiterà da Eda per fermare le nozze, ma purtroppo arriverà un colpo di scena.

Deniz, infatti, confesserà a Yildiz che il loro matrimonio è legale, tanto da scatenare le furie di Aydan che minaccerà ritorsioni legali.

Bolat e la fidanzata, a questo punto, inizieranno a progettare un futuro insieme, ma Selin proverà a rovinare nuovamente tutto, facendo in modo che Sarachan non firmi le carte per l'annullamento delle nozze.