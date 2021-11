Nella serata di lunedì 1° novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la trasmissione Alfonso Signorini ha cercato di fare luce su alcune affermazioni dette da Alex Belli in confessionale nei confronti di Aldo Montano. L'attore l'ha infatti criticato pesantemente, descrivendolo come "falso e costruito". Tali frasi non sono piaciute all'atleta olimpionico, che ha ribattuto con il diretto interessato sia durante la puntata, che nella mattinata odierna.

GF Vip: nuovo confronto tra Alex e Aldo

A seguito degli eventi avvenuti la sera precedente, Aldo Montano si è mostrato di umore abbastanza cupo e questo malessere è stato percepito anche dagli altri inquilini della casa più spiata d'Italia.

L'atleta ha dunque deciso di recarsi in veranda, dove ha incontrato il suo "rivale" Alex. Aldo ne ha approfittato per spiegare che durante la notte ha avuto modo di pensare a quanto era accaduto in puntata e ha confessato di esserci rimasto molto male per come siano andate le cose tra loro, soprattutto considerando il rapporto di amicizia che gli lega da quando sono entrati nella casa.

Belli, con sorprendente freddezza, ha replicato all'atleta: ''Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia". Queste parole hanno scatenato la reazione di Montano che ha replicato di non apprezzare il modo di fare di Alex e ribadendo "non faccio recite", facendo indirettamente capire che, a suo dire, sarebbe proprio Belli a recitare una parte comportandosi da doppiogiochista.

A questo punto gli animi dei due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono surriscaldati e Aldo ha spiegato ad Alex: "A me non sta bene, ma l’hai provocato te". L'atleta ammette di sentire sempre maggiore difficoltà a trattenersi viste le provocazioni di Belli. Alex si è difeso dicendo che tutta questa incomprensione in realtà è nata per colpa di Gianmaria, che vuole metterli contro.

Aldo però non gli crede e gli intima di non incolpare l'imprenditore: "Sei tu che mi hai attaccato". Montano, infatti, avrebbe preferito un confronto faccia a faccia, piuttosto che sentirsi dire quelle cose durante un confessionale.

Nuovo comunicato del GF Vip sul budget

La lite della mattinata ha gettato un po' di malumore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma a sollevare gli animi dei “vipponi” è arrivato un comunicato del Grande Fratello.

Jo Squillo, con l'aiuto di Manila e dopo aver riunito in salone tutti i vip della casa, ha comunicato che il Grande Fratello ha deciso di assegnare il budget completo per la spesa settimanale a differenza della volta precedente in cui, a causa di due vip che usavano gli occhiali da sole, l'importo era stato ridotto. Il budget per la spesa settimanale sarà di 360 euro.