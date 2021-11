Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 novembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Serkan suonerà la chitarra per Eda e si farà promettere che quel momento dovrà rimanere un segreto tra loro due. Intanto a entrambi verrà proposto di partecipare a un film, ma quando inizieranno le riprese Eda si ingelosirà di Bolat a causa della protagonista Puren.

Infine Eda scoprirà per caso il referto in cui è stata diagnosticata la malattia a Serkan.

Serkan suonerà per Eda

Nelle puntate in onda su Canale 5, Serkan si ritroverà a una festa in compagnia di Eda e quest'ultima approfitterà del fatto che l'uomo preferisca stare lontano dalla folla per ricordagli un loro accordo. Per questo motivo condivideranno un momento intimo in cui Bolat suonerà per lei e si farà promettere che quella serata rimarrà un segreto tra loro due.

Poco dopo verranno convinti a partecipare alle riprese di un film alquanto strano, dove l'attrice protagonista si mostrerà interessata a Serkan e ciò farà ingelosire Eda. Nel frattempo, Leyla userà alcuni metodi molto strani per stabilire che Piril ed Engin avranno come primogenito un maschio.

Eda scoprirà la malattia diagnosticata a Serkan

Intanto Bolat ed Eda, con il loro camper, decideranno di tornare in città per le prove del film che dovranno girare e sul set Eda sarà molto gelosa della protagonista Puren, a causa del continuo atteggiamento provocatorio nei confronti di Serkan.

Nel frattempo Engin e Piril, dopo aver scoperto in ospedale di aspettare una bambina, si imbatteranno in Ferit e faranno delle battute sulla carriera di attore di Serkan.

Dopo le prove della troupe abbastanza comiche, Serkan ed Eda ritorneranno al loro camper, ma subito dopo li raggiungerà anche Puren che vorrà ipnotizzare Eda con lo scopo di far dimenticare alla ragazza il suo uomo. Yildiz farà finta di stare al gioco, però Serkan si convincerà che la ragazza sia stata davvero ipnotizzata.

Alla fine l'architetto scoprirà che si è trattato di uno scherzo e si accorgerà quanto è brutto essere dimenticati dalla persona che si ama (ovvero quello che ha provato Eda quando Serkan ha perso la memoria). A un certo punto, però, le cose si faranno molto più serie, in quanto Eda scoprirà nel camper il referto in cui è stata diagnostico il tumore al cervello a Serkan e la ragazza rimarrà senza parole.