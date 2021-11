Importanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della 2^ stagione infatti annunciano che Eda Yildiz (Hande Ercel) continuerà a mentire sulla paternità della figlia nonostante ricambi un bacio appassionato con Serkan Bolat.

Anticipazioni 2^ stagione Love is in the air: Eda mente sulla paternità della figlia Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the air sulla 2^ stagione che debutterà a breve in prima visione tv annunciano che tornerà la passione tra Eda e Serkan nonostante siano passati cinque anni dal loro ultimo incontro.

Tutto comincerà quando la fioraia riuscirà a laurearsi in architettura in Italia e diventerà madre della piccola Kiraz. Dall'altro canto, l'architetto guarito dal cancro al cervello, preferirà gettarsi a capofitto sul lavoro, tanto da piantare in asso la giovane Yildiz.

Ma quanto quest'ultima si ritroverà a collaborare con lui per la ristrutturazione dell'albergo gestito da Denise (Ayşe Akın), non esisterà a mentirgli sulla paternità di Kiraz. Serkan, infatti, credere che la bambina sia la figlia di Melo e Burak, il gestore del bar. Una bugia che movimenterà di parecchio la trama ma che presto sfuggirà di mano a Eda.

Serkan e Yildiz si baciano appassionatamente

Nelle puntate della 2^ stagione di Love is in the air, Serkan (Kerem Bursin) darà l'impressione di essersi pentito di aver chiuso la storia d'amore con Eda.

L'architetto, infatti, farà di tutto pur di dimostrarle che i suoi sentimenti non sono cambiati e che può finalmente fidarsi di lui. La giovane Yildiz, a questo punto, cercherà con ogni mezzo di respingerà le sue avance, sebbene non riesca a evitare un bacio appassionato al culmine di una discussione accesa.

La nipote di Ayfer, infatti, ricambierà il bacio con maggior trasporto invece che schiaffeggiarlo in pieno volto.

Nonostante questo, la giovane preciserà di non voler più sapere niente di Bolat, in quanto ha sofferto troppo a causa del loro addio. In questo frangente, l'architetto sospetterà che Eda non le stia raccontando tutta la verità, sebbene il pensiero di avere una bambina segreta non gli sfiori neanche la mente.

Bolat messo alla prova dall'ex

Al termine del confronto, la nipote di Ayfer valuterà l'ipotesi di raccontare all'ex fidanzato che Kiraz è in realtà sua figlia, tanto da farne parola con Melo. Tuttavia, prima di fare questo, Eda deciderà di mettere alla prova Bolat per vedere se è davvero pronto a fare il padre oppure detesta i bambini come aveva rivelato in passato.

Nel frattempo, Aydan sarà sempre più vicina a scoprire tutta la verità sulla bambina, ignorando il piano della giovane Yildiz.