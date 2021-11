Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre, si potrà assistere al ritorno dei personaggi di Chiara Petrone e Nunzio Cammarota. La ragazza, inizialmente, sembrerà coinvolta in una storyline con Michele, in quanto direttrice di Radio Golfo 99. L'assunzione di Saviani, però, passerà presto in secondo piano dinanzi ad un evento molto drammatico. A quanto pare Chiara e suo padre finiranno, infatti, vittime di un terribile incidente d'auto ed entrambi saranno in pericolo di vita. Nel frattempo potrebbe esserci un curioso incrocio tra due personaggi di Un posto al sole, in genere molto distanti tra loro.

Tutto avrà inizio quando Alberto sarà in cerca di un lavoro, mentre Niko si troverà oberato di lavoro, al suo studio.

Upas, anticipazioni dal 15 al 19 novembre: torna Chiara

Nonostante nutra ancora qualche perplessità in merito, Michele (Alberto Rossi) sembrerà intenzionato a lavorare nuovamente per Radio Golfo 99. Il suo ritorno però sarà strettamente collegato alle direttive della nuova direttrice dell'emittente radiofonica Chiara Petrone (Alessandra Masi). L'incontro tra Saviani e la giovane dirigente però salterà a causa di un drammatico evento. La ragazza, infatti, finirà vittima assieme a suo padre di un terribile incidente d'auto

Un posto al sole, trame 15-19 novembre: Petrone in condizioni disperate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato che le condizioni di Chiara e suo padre sono molto gravi.

In merito alla ragazza, le anticipazioni rivelano che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, dagli esiti incerti. Per quanto la giovane Petrone se la passi male, pare proprio che il suo papà sarà in condizioni ancora più disperate. Purtroppo non viene aggiunto altro difficile capire quindi se vi possa essere qualche esito infausto per il proprietario della radio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tornando a Chiara, va detto che Nunzio (Vladimir Randazzo), allarmato dalle ultime notizie, deciderà di correre a Napoli per stare accanto alla ragazza che, a quanto pare, non ha mai dimenticato.

Un posto al sole, puntate di novembre: Alberto cerca un nuovo impiego

Dopo gli ultimi terribili eventi legati a Mattia, Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) potranno finalmente tornare a casa e godersi un po' di serenità.

In seguito, il giovane Poggi si renderà conto di avere serie difficoltà a portare avanti lo studio da solo. Nel frattempo però, coincidenza vorrà che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà in cerca di lavoro. a detto che i due, di recente, avevano avuto un riavvicinamento, che questo possa essere il preambolo per un'insolita ma proficua collaborazione lavorativa?