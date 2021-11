Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso di questo 2021 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende della coppia Ida-Diego, i quali avevano progettato di uscire insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma alla fine ci hanno ripensato. In studio c'è stato un nuovo confronto tra i due, durante il quale Diego ha tirato in mezzo anche il figlio di Ida e la reazione della dama non è stata positiva.

Diego e Ida vicini alla rottura: anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Ida e Diego si sono ritrovati a centro studio per un nuovo confronto, dopo che nella registrazione precedente, lui si era rifiutato di uscire insieme alla dama, in quanto deluso da alcuni atteggiamenti post scelta.

Durante la registrazione è stato trasmesso il dietro le quinte di quella puntata, dove Diego scoppiava in lacrime e sosteneva di averla persa per sempre mentre Ida ha scelto di andare a parlarci e gli ha chiesto di ripensarci e di riflettere su prima di giungere a conclusioni affrettate.

Sta di fatto che i due si sono ritrovati in studio e sono tornati a parlare di quello che è accaduto. Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Diego svelerà che nel corso della settimana si sono sentiti molto poco, dato che la dama di punto in bianco, sarebbe sparita e non si sarebbe fatta più sentire.

Ida sbotta nei confronti di Diego: c'entra suo figlio

Ida si difenderà dicendo che, tutto sommato, avevano ben poco da dirsi vista l'evoluzione della loro storia in trasmissione, ma Diego rincarerà la dose.

Le anticipazioni delle prossime puntate previste per questo 2021 su Canale 5, rivelano che il cavaliere arriverà a mettere in mezzo anche il figlio di Ida, sostenendo che la dama avrebbe potuto rispondere alle sue chiamate, quanto meno per dirgli come stava suo figlio.

Insomma Diego voleva avere notizie del ragazzino che a quanto pare non stava tanto bene, ma la reazione di Ida non sarà delle migliori.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel momento in cui Diego tirerà in mezzo il figlio della dama, lei reagirà molto male e gli imporrà di non metterlo in mezzo.

Diego attaccato da Tina e Armando: anticipazioni Uomini e donne 2021

Insomma la reazione di Ida sarà quella di una vera e propria "mamma chioccia" che cercherà ancora una volta di tenere suo figlio lontano da tutto quello che accade nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Successivamente poi, Diego si è ritrovato a fare i conti con i pesanti attacchi in studio da parte di Armando e di Tina Cipollari, che non sono stati affatto teneri nei suoi confronti.