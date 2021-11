La serie televisiva turca intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) prosegue la propria programmazione su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nell’episodio che andrà in onda il 9 novembre 2021, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) si troverà a fare i conti con il proprio passato.

La madre di Serkan (Kerem Bürsin) non sarà serena dopo il faccia a faccia con Kemal (Sinan Albayrak), colui che ha amato durante la sua gioventù: si tratta dell'uomo che ha salvato la vita a Eda Yildiz (Hande Erçel) quando la ragazza era caduta in mare durante una festa su uno yacht.

La signora Bolat entrerà in crisi, quando il suo vecchio amore le confesserà che è rimasta nei suoi pensieri pur essendo distante da diversi anni, e di aver iniziato a sperare in un loro ritorno di fiamma dopo aver saputo del suo divorzio con il marito Alptekin (Ahmet Somers).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 9 novembre: Aydan disorientata dopo aver incontrato Kemal

Gli spoiler della puntata dello sceneggiato che i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità di seguire martedì 9 novembre 2021, come al solito dalla fascia oraria che va dalle 16:55 sino alle 17:30 circa, raccontano che al centro della scena ci sarà Aydan. Quest'ultima dopo aver rivisto il suo vecchio amore Kemal e aver appreso che è deciso a riaverla al suo fianco farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento, visto che sarà abbastanza disorientata dopo l’incontro inaspettato.

La signora Bolat, non sapendo come comportarsi e dopo aver dimostrato di non riuscire a lasciarsi andare con colui che in passato decise di piantarla in asso, si rivolgerà a Ayfer (Evrim Doğan), diventata ormai sua amica, con la speranza di ricevere qualche consiglio.

Serkan tranquillizza la madre e la zia di Eda

Successivamente la madre di Serkan e la zia di Eda verranno a conoscenza della fuga improvvisa di Deniz (Sarp Can Köroğlu) a seguito del matrimonio (che doveva essere una farsa, ma invece si è rivelato essere formalmente valido) con la giovane studentessa e così si metteranno subito a disposizione per collaborare nelle ricerche.

Le due donne si vedranno costrette a fare un passo indietro, quando il ricco architetto rassicurerà entrambe, sostenendo di avere la situazione sotto controllo.

Nelle prossime puntate la signora Aydan accetterà il corteggiamento di Kemal? Oppure lo ignorerà? Non resta che attendere, per sapere se la donna tornerà o meno a frequentare il grande amore della sua vita.