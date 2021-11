Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita di alcune famiglie e di un gruppo di domestiche di un immaginario condominio spagnolo, Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di voce di Bellita, sulle elezioni di Antonito, sulle macchinazioni di Genoveva per liberarsi dell'avvocato Velasco e sulle dimissioni dall'ospedale di Felipe Alvarez Hermoso.

Bellita rischia di perdere la voce

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Bellita si farà visitare da un medico, venendo a sapere che l'unico modo che ha per salvaguardare la sua voce è tenerla più tempo possibile a riposo. La notizia getterà nello sconforto la famiglia Dominguez che mediterà anche di cancellare i concerti programmati per la tournee. Tutto cambierà quando un famoso otorino, il dottor Puerta, si presenterà alla loro porta e darà una cura a Bellita. I problemi inizieranno quando la cantante inizierà ad ignorare le istruzioni del medico, abusando del rimedio che le ha fornito. Nel frattempo, Antonito si godrà le attenzioni dei vicini in attesa dell'esito delle elezioni che più tardi lo vedranno vittorioso.

L'uomo, infatti, sarà eletto deputato del partito conservatore. Ramon gli consiglierà di rimanere con i piedi per terra per poi svenire dopo una piccola discussione.

Genoveva vuole eliminare Velasco

Genoveva prometterà a Laura di proteggere sua sorella Lorenza in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco. Nel frattempo, Fabiana andrà a trovare Felipe in ospedale per portargli la stessa torta che gli preparava Marcia tempo addietro.

In questo modo, l'uomo inizierà a ricordare qualcosa del suo passato, ma l'iniziativa di Fabiana verrà interrotta dall'arrivo tempestivo di Genoveva. Quest'ultima, infatti, proporrà a Felipe di passare alcuni giorni di convalescenza in una stazione termale per evitare che, tornando a casa, l'uomo possa iniziare a ricordare.

Marcos deciderà di non partire per il Messico e di rimanere ad Acacias per corteggiare Felicia. Anabel confiderà a Camino di aver baciato Miguel, non riuscendo più ad aspettare i suoi tempi. Armando rivelerà a Liberto di dover partire per una lunga missione, chiedendogli di stare accanto a Susana. Genoveva mentirà a Velasco dicendogli che Felipe è peggiorato e che si trova ad un passo dalla morte. Liberto confiderà a Ramon e a Jose Miguel di essere molto preoccupato che Genoveva approfitti dello stato di salute di Felipe per manipolarlo.