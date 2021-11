Tra qualche settimana ci sarà un nuovo salto temporale in Una vita. Acacias 38 verrà proiettato avanti di qualche anno e nuovi personaggi entreranno in scena, mentre altri spariranno misteriosamente. Tra questi c'è Bellita, la moglie di Jose e madre di Cinta. A dare notizia della sua morte sarà proprio Dominguez: tuttavia, la sua versione dei fatti non convincerà per niente i vicini e, in primis, Rosina. Nel frattempo, Natalia si intrometterà tra Lolita e Antonito, facendo di tutto per far capitolare il giovane Palacios.

Una vita, trame ultima stagione: Lolita litiga con Antonito

Nelle nuove puntate di Una vita consecutive al salto temporale, Lolita riceverà delle foto del marito in atteggiamenti molto ambigui con la bella e conturbante Natalia. Casado andrà su tutte le furie e pretenderà una spiegazione, ma Antonito minimizzerà il tutto assicurandole di non esserle stato infedele.

Il giovane Palacios non sarà del tutto sincero e si mostrerà sollevato nel vedere che le foto sono state scattate in strada e non nell'appartamento di Natalia, dove la donna ha cercato di baciarlo.

Anche Ramon proverà a far calmare Lolita, certo che dietro a questa faccenda ci sia qualcosa di poco chiaro: secondo Palacios, qualcuno sta agendo nell'ombra per fare del male a suo figlio.

Genoveva vicino alla grazia

Dopo il salto temporale che sarà inizio all'ultima, imperdibile, stagione di Una vita, Genoveva si troverà in carcere per la morte di Marcia.

Anche in questa occasione, Salmeron farà di tutto per uscire di prigione. Genoveva convocherà Susana in cella e le chiederà di poter vedere l'arciprete Reguero, al quale ha intenzione di chiedere un procedimento speciale per ottenere la grazia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felipe verrà a sapere dell'idea di Genoveva e sarà certo che, anche questa volta, la giustizia non sarà dalla sua parte.

Jose e Alodia hanno ucciso Bellita? Spoiler Una vita

Anabel riceverà una lettera da Camino, nella quale la giovane Pasamar le dirà di star avendo problemi a riscuotere l'eredità di Ildefonso. La ragazza penserà che Miguel possa occuparsi della faccenda.

Come svelano le anticipazioni spagnole di Una vita, Jose darà ai vicini la notizia della morte di Bellita. Tuttavia, il suo comportamento non convincerà, in quanto sarà restio a rispondere alle domande in merito alla dinamica del decesso.

Rosina ascolterà di nascosto una conversazione tra Jose e Alodia e giungerà alla conclusione che i due abbiano ucciso Bellita. Messo alle strette, Domingez dirà che la moglie è morta serenamente nel sonno, ma anche questa spiegazione non farà che aumentare i sospetti e dubbi dei vicini.

infine, Genoveva riuscirà nel suo intento e, aiutata dalle sue potenti conoscenze, si appresterà a uscire di prigione.